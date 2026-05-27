Demo: Unis fordern 18 Milliarden

Nicht nur Studenten werden am Mittwoch, den 27. Mai ab 13 Uhr österreichweit auf die Straßen gehen, sondern auch Direktoren. Wegen Budgetkürzungen befürchten Unis einen "Super-Gau".

Weil die Universitäten Einsparungen von einer Milliarde Euro im nächsten Budget befürchten, haben diese am heutigen Mittwoch Demonstrationen angekündigt. Die österreichische Universitätenkonferenz, also der Zusammenschluss der Leitungen der 22 öffentlichen Universitäten, mobilisiert gemeinsam mit der Hochschülerinnenschaft zur Großdemonstration.

Großdemo in Wien geplant

Vor allem am Wiener Ring werden besonders viele Demonstrierende erwartet. Das Ministerium habe vorigen Montag bei einem Gespräch informiert, dass es für die 22 öffentlichen Unis im nächsten Dreijahresbudget für 2028 bis 2030 inklusive Arztgehältern an Unikliniken insgesamt nur 15,5 Mrd. Euro geben soll. Das wäre um eine Milliarde weniger als in der aktuellen Leistungsvereinbarungsperiode 2025–2027.

Fix ist Entscheidung noch nicht

Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) spricht wiederum davon, dass sie zumindest im Jahr 2028 die Gelder fortschreiben möchte, dass diese also gleich bleiben sollen. In den Jahren 2029 und 2030 will die Ministerin für zusätzliche Mittel kämpfen. Die endgültige Entscheidung, wie viele Milliarden es gibt oder nicht, wurde auf den Herbst verschoben.

Unis fordern die benötigten 18 Milliarden

Wenn es nach der Österreichischen Universitätenkonferenz geht, würden die Unis allein zur Abdeckung der Inflation 18 Mrd. Euro benötigen. Die auf dem Tisch liegenden Zahlen würden eine Kürzung um 14 Prozent bzw. 2,5 Mrd. Euro bedeuten.