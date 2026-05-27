Regierung einig: Ab Sommer kommt Strompreisbremse
Jetzt ist es fix: Ab Sommer gibt es für Strom eine "10 Cent-Preisgarantie". Wie lange die Preisbremse aktiv bleibt, hängt von der Entwicklung am Energiemarkt ab. Eine maximale Laufzeit ist nicht vorgesehen.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Die Stromrechnungen wurden in den letzten Jahren fast laufend teurer. Damit die Preise in Schach gehalten werden, hat sich die Bundesregierung nun auf eine automatische Strompreisbremse geeinigt. Dadurch sollen die Österreicher in Krisenzeiten entlastet werden.
Steigt Strompreis über eine gewisse Grenze, greift automatisch die „10-Cent-Garantie“
Noch im Sommer soll die neue Strompreis-Bremse in Kraft treten, darauf hat man sich in der Regierung am Dienstagabend geeinigt. Nach den schwankenden Preisen und der Energiekrise der letzten Jahre will die Regierung nun für etwas mehr Sicherheit sorgen. Die Strompreisbremse ist eine automatische Garantie, die in Krisenzeiten die Kosten für Haushalte deckeln soll. Steigt Strompreis über eine gewisse Grenze, greift automatisch die „10-Cent-Garantie“. Damit sollen Preisexplosionen wie nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs so gut wie möglich abgefedert werden, auch Inflationsschüben soll sie standhalten.
Ab 16,5 Cent pro Kilowattstunde
Der aktuelle Durchschnitt liegt laut E-Control derzeit bei rund 14 Cent. Die Bremse soll ausgelöst werden, sobald der Preis auf 16,5 Cent pro Kilowattstunde steigt. In diesem Fall wird der Preis für einen Grundverbrauch von 2900 Kilowattstunden pro Jahr auf netto zehn Cent gedeckelt. Profitieren sollen grundsätzlich alle Haushalte in Österreich.