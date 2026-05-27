LKW-Fahrer eingeklemmt, tausende Cola-Dosen auf der Fahrbahn
Ein schwerer Unfall mit einer im Fahrzeug eingeklemmten Person ereignete sich am Dienstag, den 26. Mai in Wien-Schwechat. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bot sich ein regelrechtes Schlachtfeld.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Am gestrigen Dienstag, den 26.05.2026, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Mannswörth, Schwechat und Fischamend zu einer Menschenrettung auf die A4 Richtung Wien Höhe des Flughafens bestellt. Als die ersten Einsatzkräfte des Tank2 und ASP Mannswörth am Unfallort eintrafen, bot sich ihnen ein regelrechtes Schlachtfeld. Es handelte sich um einen Auffahrunfall mit drei beteiligten LKWs.
Zwei Personen schwer verletzt, ein Mann im LKW eingeklemmt
Dabei wurde der Fahrer des mittleren LKW schwerst im Fahrerhaus eingeklemmt. Der Fahrer des hintersten LKWs war ebenfalls schwer verletzt, aber nicht eingeklemmt. Neben der Patientenbetreuung durch die Einsatzkräfte auf einer Rettungsplattform wurde auch die Betriebsfeuerwehr des Flughafen Wien zur Unterstützung alarmiert. Mittels technischen Gerät wurde in gemeinsamer Arbeit aller Einsatzkräfte die heftigst deformierte Fahrerkabine bearbeitet um den Fahrer zu befreien. Die zwei anwesenden Notarzthubschrauber haben die Verletzten Personen in umliegende Krankenhäuser abtransportiert.
Durch heftigen Aufprall: Ladung mit Cola-Dosen auf Fahrbahn verteilt
Der Aufprall der LKWS war derart heftig, dass die Beladung des hintersten Aufliegers die Bordwand durchbrochen hat und Tausende Cola Dosen auf der Fahrbahn verteilt wurden. Zur Bergung der Unfallwracks wurde die Feuerwehr Mödling mit dem Kranfahrzeug und ein privates Abschleppunternehmen angefordert. Dabei wurden die LKWs bis cirka 18 Uhr von der bis dahin gesperrten A4 verbracht. Erst nach rund 7 Stunden konnte die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.