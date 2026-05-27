LKW-Fahrer eingeklemmt, tausende Cola-Dosen auf der Fahrbahn

Ein schwerer Unfall mit einer im Fahrzeug eingeklemmten Person ereignete sich am Dienstag, den 26. Mai in Wien-Schwechat. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bot sich ein regelrechtes Schlachtfeld.

Bei einem Auffahrunfall mit drei LKWs wurden zwei Personen schwer verletzt. Beim heftigen Aufprall verlor ein Transporter tausende Dosen Ladegut.

Bei einem Auffahrunfall mit drei LKWs wurden zwei Personen schwer verletzt. Beim heftigen Aufprall verlor ein Transporter tausende Dosen Ladegut.

Am gestrigen Dienstag, den 26.05.2026, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Mannswörth, Schwechat und Fischamend zu einer Menschenrettung auf die A4 Richtung Wien Höhe des Flughafens bestellt. Als die ersten Einsatzkräfte des Tank2 und ASP Mannswörth am Unfallort eintrafen, bot sich ihnen ein regelrechtes Schlachtfeld. Es handelte sich um einen Auffahrunfall mit drei beteiligten LKWs.

©Facebook/Freiwillige Feuerwehr Mannswörth Die Beladung des hintersten Aufliegers durchbrach die Bordwand, tausende Dosen landeten auf der Straße.

Zwei Personen schwer verletzt, ein Mann im LKW eingeklemmt

Dabei wurde der Fahrer des mittleren LKW schwerst im Fahrerhaus eingeklemmt. Der Fahrer des hintersten LKWs war ebenfalls schwer verletzt, aber nicht eingeklemmt. Neben der Patientenbetreuung durch die Einsatzkräfte auf einer Rettungsplattform wurde auch die Betriebsfeuerwehr des Flughafen Wien zur Unterstützung alarmiert. Mittels technischen Gerät wurde in gemeinsamer Arbeit aller Einsatzkräfte die heftigst deformierte Fahrerkabine bearbeitet um den Fahrer zu befreien. Die zwei anwesenden Notarzthubschrauber haben die Verletzten Personen in umliegende Krankenhäuser abtransportiert.

©Facebook/Freiwillige Feuerwehr Mannswörth Ein Mann musste schwer verletzt aus der Fahrerkabine befreit werden.

Durch heftigen Aufprall: Ladung mit Cola-Dosen auf Fahrbahn verteilt

Der Aufprall der LKWS war derart heftig, dass die Beladung des hintersten Aufliegers die Bordwand durchbrochen hat und Tausende Cola Dosen auf der Fahrbahn verteilt wurden. Zur Bergung der Unfallwracks wurde die Feuerwehr Mödling mit dem Kranfahrzeug und ein privates Abschleppunternehmen angefordert. Dabei wurden die LKWs bis cirka 18 Uhr von der bis dahin gesperrten A4 verbracht. Erst nach rund 7 Stunden konnte die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2026 um 09:20 Uhr aktualisiert