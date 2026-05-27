Nach Hitzewalze: Hier gibt es heute Mittwoch starke Gewitter

Zuerst die Hitze, dann Blitz und Donner: Der Himmel könnte sich laut neuesten Prognosen heute Mittwoch heftig entladen - vor allem im Süden und Südosten des Landes.

Laut Skywarn Austria (Österreichs größter ehrenamtlicher Wetterverein) bringt eine schwache Störung im Tagesverlauf des heutigen Mittwochs besonders im Süden und Südosten teils kräftige Gewitter. Ein paar Gewitter gehen auch im Westen nieder. Einzelne Zellen sind zudem im Osten möglich.

Gewitteraktivität am Nachmittag am höchsten

Ab der Mittagszeit bilden sich einerseits vom Karwendel bis in den Pongau, andererseits von Mittelkärnten bis ins Mittelburgenland einige teils kräftige Gewitter, die sich rasch südostwärts verlagern. Einzelne Zellen können sich auch vom Waldviertel bis ins Nordburgenland bilden. Die Gewitteraktivität erreicht bereits am Nachmittag ihren Höhepunkt, am Abend klingen die Gewitter ab.

Kräftigste Gewitter im Süden und Südosten

Am Mittwoch sickert aus Norden vorübergehend kühlere, aber recht trockene Luft ein. Davor steigt die Schauer- und Gewitterneigung an. Zwar gibt es am Mittwoch weiterhin viel Sonne, am Nachmittag kann sich die Luft aber kräftig entladen. Die Großräume Graz und Klagenfurt sind laut Skywarn Austria am stärksten betroffen.