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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man ein boot und eine kerze.
Der 84-Jährige und seine Ehefrau waren auf einem Boot in der Nähe des Hafens unterwegs, als es zu der Tragödie kam.
Lignano
27/05/2026
Während dem Urlaub

84-Jähriger Österreicher im Urlaub in Lignano verstorben

Gestern Dienstag, den 26. Mai, kam es im Urlauberparadies Lignano in Italien zu einem tragischen Vorfall. Ein 84-Jähriger Österreicher verstarb während einer Bootsausfahrt.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)
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Im Badeort Lignano an der Adria-Küste war ein 84-jähriger Urlauber mir seiner Ehefrau gerade auf einem Boot unterwegs, als er aufgrund der Hitze vermutlich einen Schwächeanfall erlitt. Laut Berichten der „Krone“ war der Pensionist ins Meer gesprungen, um sich abzukühlen, tauchte danach jedoch nicht wieder auf.

Einsatzkräfte konnten nicht mehr helfen

Seine Ehefrau schlug Alarm. Die Hafenbehörde konnte das Boot zwar rasch lokalisieren und es in kurzer Zeit erreichen, doch sie konnten dem Pensionisten nicht mehr helfen. Für den 84-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte konnten den Mann nur noch leblos aus dem Wasser bergen. Über die genaue Herkunft des Mannes in Österreich gab es vorerst keine Angaben. Die Ermittlungen laufen.

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