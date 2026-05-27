Neue Umfrage zeigt: Junge Frauen leiden besonders unter Einsamkeit

Vor allem junge Frauen kämpfen laut den Ergebnissen mit psychischen Belastungen. Bei den Frauen unter 35 Jahren geben insgesamt 66 Prozent an, sich psychisch belastet zu fühlen.

Vor allem junge Frauen kämpfen laut den Ergebnissen mit psychischen Belastungen. Bei den Frauen unter 35 Jahren geben insgesamt 66 Prozent an, sich psychisch belastet zu fühlen.

Psychische Belastung, Einsamkeit und zunehmender Druck: Eine neue österreichweite Umfrage des Austrian Health Forum zeichnet ein deutliches Bild über das mentale Wohlbefinden der Bevölkerung, besonders betroffen sind junge Frauen unter 35 Jahren. Präsentiert wurden die Zahlen pünktlich zum Start des Austrian Health Forum (AHF), das ab morgen bis Freitag in Schladming stattfindet. Rund 400 Expertinnen und Experten aus Medizin, Wissenschaft, Politik und dem Gesundheitsbereich kommen dort zusammen, um über die Zukunft der Gesundheitsversorgung in Österreich zu diskutieren.

Schladming wird zum Treffpunkt der Gesundheitsexperten

Im Fokus des diesjährigen Austrian Health Forum stehen neben der Gesundheitsreform vor allem psychische Gesundheit, Prävention und Versorgungssicherheit. Gerade das Thema mentale Belastung bei jungen Menschen soll in Schladming intensiv diskutiert werden. Denn die neue Umfrage zeigt deutlich, wie stark psychischer Druck und Einsamkeit mittlerweile in der Gesellschaft angekommen sind. Das Austrian Health Forum gilt mittlerweile als eine der wichtigsten Plattformen für gesundheitspolitische Diskussionen in Österreich und feiert heuer sein zehnjähriges Bestehen.

Nur 42 Prozent fühlen sich psychisch gesund

Für die Umfrage wurden im Mai 2026 insgesamt 1.000 Menschen in Österreich befragt. Während sich 73 Prozent körperlich gesund fühlen, sieht die Situation bei der psychischen Gesundheit deutlich schlechter aus: Nur 42 Prozent geben an, sich psychisch gesund zu fühlen. 41 Prozent fühlen sich laut Umfrage „eher belastet“, weitere 13 Prozent sogar „sehr belastet“. Vor allem junge Frauen kämpfen laut den Ergebnissen mit psychischen Belastungen. Bei den Frauen unter 35 Jahren geben insgesamt 66 Prozent an, sich psychisch belastet zu fühlen. 21 Prozent davon sprechen sogar von einer starken Belastung. Aber auch junge Männer sind betroffen: In der Altersgruppe bis 35 Jahre fühlen sich 60 Prozent psychisch belastet.

Einsamkeit wird immer größeres Thema

Eng verbunden mit psychischen Problemen ist laut den Experten auch das Thema Einsamkeit. 35 Prozent der Befragten sagen, dass sie sich zumindest manchmal einsam fühlen. Besonders auffällig ist erneut die Situation bei jungen Frauen. Mehr als jede zweite Frau unter 35 Jahren, konkret 53 Prozent, gibt an, sich einsam zu fühlen. Auch bei jungen Männern zeigt sich ein ähnliches Bild: Dort sind es 49 Prozent.

Experten warnen vor langfristigen Folgen

Viele Befragte nehmen zudem wahr, dass Einsamkeit im eigenen Umfeld zunimmt. Besonders junge Frauen beobachten diese Entwicklung laut Umfrage verstärkt. Christoph Hörhan, Gründer des Austrian Health Forum, sieht darin ein ernstes gesellschaftliches Warnsignal. „Hier ist unsere Gesellschaft gefordert, mit niederschwelligen Angeboten gegenzusteuern. Ansonsten kann schnell aus Einsamkeit psychische Belastung und aus psychischer Belastung Krankheit werden“, erklärt Hörhan. Die Umfrage wurde bewusst rund um den Internationalen Tag der Frauengesundheit veröffentlicht, der jedes Jahr am 28. Mai begangen wird. Der Aktionstag soll weltweit auf gesundheitliche Herausforderungen von Frauen aufmerksam machen, heuer besonders auf die psychische Belastung vieler junger Frauen.