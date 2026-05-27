H.C. Strache vor Gericht: Es geht um Lebensversicherung

Im Gerichtssaal nimmt am heutigen Mittwoch, den 27. Mai, Ex-FPÖ-Chef Heinz Christian Strache Platz. Es ist der erste Prozesstag in der Causa Lebensversicherung.

Strache soll versucht haben, sich die Prämie einer durch die Wiener FPÖ abgeschlossenen Lebensversicherung auszahlen zu lassen.

Strache soll versucht haben, sich die Prämie einer durch die Wiener FPÖ abgeschlossenen Lebensversicherung auszahlen zu lassen.

Dem ehemaligen Vizekanzler wird Untreue vorgeworfen. Er soll versucht haben, sich die Prämie einer durch die Wiener FPÖ abgeschlossenen Lebensversicherung auszahlen zu lassen. Diese hatte die Versicherung 2007 für ihren damaligen Obmann Strache auf die Dauer von zehn Jahren abgeschlossen. Im Falle seines Ablebens hätte die Familie des Politikers die Prämie erhalten. Sollte der Erlebensfall eintreten, war die Partei bezugsberechtigt.

Strache soll sich selbst als Bezugsberechtigten angeführt haben

Laut Anklage soll Strache ohne Rücksprache mit den vorgesehenen Verantwortlichen der FPÖ eine gravierende Änderung durchgeführt haben: Er habe sich selbst Bezugsberechtigten angeführt. Es geht dabei um 300.000 Euro. Für die Verhandlung im Faktum „Lebensversicherung“ sind mehrere Prozesstage anberaumt. Ob es alle davon bis zu einem Urteil brauchen wird ist jetzt noch ungewiss. Im Fall einer anklagekonformen Verurteilung drohen Strache bis zu zehn Jahre Haft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2026 um 11:44 Uhr aktualisiert