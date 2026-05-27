Rote Unwetter-Warnung: Sturmschäden und Bahn-Ausfälle in Österreich

Der Mittwoch, 27. Mai 2026, zeigte sich in weiten Teilen Österreichs zunächst von seiner hochsommerlichen Seite mit Spitzenwerten von 27 bis 33 Grad. Doch dann zogen die Wolken auf. Eine Gewitterfront zog über das Land und sorgte binnen kürzester Zeit für Schäden und Verkehrsbehinderungen. Die aktuelle Warnkarte der Unwetterzentrale (UWZ) zeigt: Ein breiter, tiefroter Warnkorridor zieht sich über den Süden Kärntens, über fast die gesamte Steiermark gilt die Warnstufe gelb bis ins Südburgenland und Teile Niederösterreichs sind orange und rot. Auch in Tirol und Vorarlberg kann es lokal zu Gewitter kommen. Hier drohen Hagel, Starkregen und schwere Sturmböen.

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Sturmschäden legen Bahnbetrieb in Innsbruck lahm

Wie heftig die Unwetterfront ausfällt, zeigen aktuelle Medienberichte aus Westösterreich. In Tirol führten die schweren Sturmböen und der Starkregen zu Problemen im Infrastrukturnetz. Laut Medienberichten stand aufgrund von sturmbedingten Schäden und Blockaden sogar der gesamte Bahnbetrieb in Innsbruck zeitweise komplett lahm.

Dauereinsatz in Kärnten nach heftigem Sturm

Besonders schwer getroffen wurden auch die südlichen und östlichen Landesteile Kärntens. Am Nachmittag verdunkelte sich der Himmel über der Landeshauptstadt, schwere Sturmböen fegten durch das Stadtgebiet. In Klagenfurt heulten daraufhin einige Male die Sirenen. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie mehrere Freiwillige Feuerwehren der Region stehen seither im Dauereinsatz. Die Florianis wurden im gesamten Stadtgebiet mit umgestürzten Bäumen, losen Teilen und zahlreichen Ästen auf den Fahrbahnen konfrontiert. Mehr dazu hier: Unwetter in Klagenfurt: Florianis stehen im Dauereinsatz.

Die weiteren Aussichten der GeoSphere Austria

Nach den nächtlichen Beruhigungen, bei denen die Schauer rasch aufhören, bringt der Donnerstag eine kurze Verschnaufpause. Es wird verbreitet sonnig bei angenehmeren, sommerlichen Werten zwischen 21 und 29 Grad. Auch der Freitag zeigt sich bundesweit freundlich und stabil. Am Wochenende wird es laut GeoSphere von Norden her jedoch wieder unbeständiger: Auf Hitze bis zu 31 Grad am Samstag folgen am Sonntag verbreitet neue, teils kräftige und gewittrige Schauer, die vor allem den Osten und Südosten des Landes treffen.