Lehrling hört Schrei: Arbeiter kam in Stromkreis und musste reanimiert werden

In Offenhausen im Bezirk Wels-Land ist ein Arbeiter bei Arbeiten an einer Absaugungsanlage schwer verunglückt. Nach Wiederbelebungsmaßnahmen kam der 31-Jährige ins Krankenhaus Wels.

Am Mittwoch, dem 27. Mai 2026, wurde die Polizei um 16 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall nach Offenhausen im Bezirk Wels-Land gerufen. Ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen hatte zuvor Arbeiten im Elektronikbereich der Steuerung einer Absaugungsanlage durchgeführt. Dabei ging es um den Stromkreis im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss der Absaugungsanlage mehrerer Maschinen. Während dieser Arbeiten stand der Mann auf einer Leiter in rund zwei Metern Höhe.

Lehrling hörte Schrei

Zur selben Zeit arbeitete ein 17-jähriger Lehrling aus dem Bezirk Grieskirchen in einigen Metern Entfernung an einem Elektrokabel. Die beiden hatten keinen Sichtkontakt zueinander. Plötzlich hörte der Lehrling einen lauten Schrei seines Arbeitskollegen. Als er nachsah, fand er den 31-Jährigen am Boden liegend.

Ursache noch unklar

Nach derzeitigem Stand dürfte der 31-Jährige aus bislang unbekannter Ursache in den Stromkreis geraten sein. In weiterer Folge stürzte er aus rund zwei Metern Höhe von der Leiter. Der 17-Jährige reagierte sofort und verständigte weitere Mitarbeiter. Danach wurden Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet.

Ins Spital gebracht

Mit Herzdruckmassage und Defibrillator konnte der 31-Jährige wiederbelebt werden. Er bekam wieder Puls und eine geregelte Atmung. Anschließend wurde der schwer verletzte Mann in das Krankenhaus Wels gebracht. „Er wurde in weiterer Folge in das Krankenhaus Wels verbracht“, heißt es von der Landespolizeidirektion Oberösterreich.