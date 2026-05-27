Am Donnerstag: Sehr sonnig und bis zu 29 Grad in Österreich

Am Donnerstag, dem 28. Mai 2026, erwartet Österreich laut der Prognose der GeoSphere Austria ein sehr sonniger Tag. Während sich am Morgen vor allem im Süden noch flacher Dunst oder lokale Nebelbänke halten können, zeigt sich der Himmel tagsüber meist nur gering bewölkt oder sogar komplett wolkenlos. Im Laufe des Tages bilden sich insbesondere im Süden und über den Bergen einige Quellwolken, die dort lokale Schauer bringen können. Überall sonst bleibt es im Land komplett trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord und lebt tagsüber stellenweise etwas auf. Im Vergleich zu den vergangenen Tagen wird es nicht mehr ganz so heiß: Die Tageshöchsttemperaturen pendeln sich auf sommerliche Werte zwischen 22 und 29 Grad ein.

Überwiegend Sonnenschein im Bergland

Auch auf den Bergen dominiert am Donnerstag der Sonnenschein. Inneralpin können sich zu Tagesbeginn zwar noch lokale Hangbewölkung und tiefe Restbewölkung halten, diese lösen sich jedoch rasch auf. Nach einem sehr sonnigen Vormittag entstehen zu Mittag und am Nachmittag vor allem im westlichen und südlichen Bergland Quellwolken. Isolierte, gewittrige Schauer bleiben laut den Meteorologen in den Hohen Tauern sowie den Karnischen Alpen und Karawanken jedoch die absolute Ausnahme. In den Kammlagen weht ein lebhafter Nordwestwind. Die Temperaturen erreichen in 2.000 Metern Seehöhe Werte zwischen 8 und 14 Grad, wobei es am Alpenostrand am kühlsten bleibt. In 3.000 Metern Höhe liegen die Temperaturen um die 4 Grad.