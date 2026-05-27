PayPal bringt neue Bezahloption nach Österreich

Große Neuigkeiten für über zwei Millionen PayPal-Nutzer in Österreich: Der Online-Bezahldienst führt ab sofort das beliebte „Später bezahlen“-Modell ein.

Der Online-Bezahldienst PayPal führt ab sofort neue, flexible Zahlungsoptionen auf dem österreichischen Markt ein. Wie das Unternehmen am Mittwoch, dem 27. Mai, in einer offiziellen Aussendung bekannt gab, können die mehr als zwei Millionen aktiven PayPal-Kunden in Österreich ab sofort die Optionen „Bezahlung nach 30 Tagen“ und „PayPal Ratenzahlung“ nutzen. Der US-Riese reagiert damit auf die wachsende Nachfrage nach transparenten und flexiblen Modellen im heimischen E-Commerce-Markt, der rund fünf Millionen Online-Shopper zählt. „Mit Bezahlung nach 30 Tagen und PayPal Ratenzahlung geben wir Kundinnen und Kunden in Österreich mehr finanzielle Flexibilität beim Onlineshopping. Gleichzeitig unterstützen wir Händlerinnen und Händler dabei, Kaufabbrüche zu reduzieren und die Conversion-Chancen zu steigern“, erklärt Carola Wahl, DACH-Chefin von PayPal.

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Zwei neue Optionen

Bezahlung nach 30 Tagen: Diese Option steht für Online-Einkäufe zwischen 1 Euro und 2.000 Euro zur Verfügung. Der ausstehende Betrag wird nach Ablauf der 30 Tage automatisch vom hinterlegten Zahlungsmittel abgebucht – eine manuelle Überweisung ist nicht mehr nötig. Wer mehr Zeit braucht, kann die Frist optional gegen eine Gebühr um weitere 30 oder 54 Tage verlängern.

Diese Option steht für Online-Einkäufe zwischen 1 Euro und 2.000 Euro zur Verfügung. Der ausstehende Betrag wird nach Ablauf der 30 Tage automatisch vom hinterlegten Zahlungsmittel abgebucht – eine manuelle Überweisung ist nicht mehr nötig. Wer mehr Zeit braucht, kann die Frist optional gegen eine Gebühr um weitere 30 oder 54 Tage verlängern. PayPal Ratenzahlung: Größere Anschaffungen zwischen 99 Euro und 10.000 Euro können künftig über mehrere Monate flexibel abbezahlt werden. Die Kunden können dabei zwischen 3, 6, 12 oder 24 festen Monatsraten wählen (Beträge ab 5.000 Euro ab einer Laufzeit von 12 Monaten). Zinsen und Gesamtkosten werden vor dem Kauf vollständig ausgewiesen. Kreditgeber ist hierbei die PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. mit Sitz in Luxemburg.

Volle Kontrolle und Käuferschutz

Um den Überblick zu behalten, informiert PayPal seine Kunden vor jeder anstehenden Abbuchung rechtzeitig per E-Mail. Alle offenen Transaktionen und Fälligkeitstermine lassen sich transparent in der App einsehen. Vorzeitige Rückzahlungen sind jederzeit ohne anfallende Vorfälligkeitsentschädigung möglich. Zudem greift auch bei den neuen Später-Bezahlen-Modellen wie der PayPal-Käufer- und Verkäuferschutz.