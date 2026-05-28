Ab Oktober: Was sich an Österreichs Supermarkt-Kassen wirklich ändert

Ab Oktober soll Österreich ein wenig digitaler werden. Die Bundesregierung plant nämlich eine Erleichterung der elektronischen Belegerteilung und möchte so der Zettelwirtschaft den Kampf ansagen, heißt es gegenüber 5 Minuten.

Ursprünglich war der Plan, die Belegausdruckpflicht in den Geschäften „sobald als möglich“ abzuschaffen – mehr dazu hier: Keine Rechnung bis 35 Euro: Kassa-Änderung lässt auf sich warten -, seit Ende letzten Jahres ist aber klar, dass man in Österreich der Zettelwirtschaft auf andere Art Herr werden möchte. „Die Belegerteilungspflicht wird nicht fallen. Sie bleibt weiterhin bestehen“, bestätigt man nun auch im Finanzministerium auf Nachfrage von 5 Minuten. Dafür stehen eben andere Pläne in den Startlöchern.

Idee der Beleglotterie fallen gelassen

Eine Ende letzten und Anfang dieses Jahres in den Medien groß angepriesene und von Finanzminister Markus Marterbauer angedachte Beleglotterie. Bei dieser hätte jeder Bürger ab 18, der die eigenen Rechnungen aus dem Supermarkt und Co. einschickt, eine Chance auf Gewinne gehabt. „Die ursprünglich in Erwägung gezogene Idee einer Beleglotterie wird aufgrund der neuen Maßnahmen fallen gelassen“, so das Ministerium gegenüber 5 Minuten weiter. Diese „neuen Maßnahmen“ betreffen den elektronischen Beleg und die digitale Belegmitnahme ab 1. Oktober 2026.

©BMF / Prinz Finanzminister Markus Marterbauer wird ab Oktober nun doch nicht zur „Lotto-Fee“.

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Papierrechnung auf Kundenwunsch weiterhin möglich

Mit dem digitalen Beleg möchte man auch eine Erleichterung für die Wirtschaft schaffen. Doch sei es im Sinne der Betrugsbekämpfung in dem Zusammenhang dennoch „wichtig, dass auch der digitale Beleg vom Unternehmen immer ausgegeben und von den Kunden entgegen- bzw. mitgenommen wird“. Eine Rechnung aus Papier bleibt allerdings auf Wunsch des Kunden weiter möglich. „Damit ist gesichert, dass auch Menschen, die wenig technikaffin sind, von einer rechtmäßigen Ausstellung eines Belegs nicht ausgeschlossen sind. Stichwort: Recht auf ein analoges Leben“, erklärt das Ministerium. Diesen kann man prinzipiell direkt nach der Barzahlung verlangen bzw. spätestens bis zum Geschäftsschluss jenes Tages, an dem man eingekauft/bezahlt hat.

Wie der digitale Beleg funktionieren soll: Der elektronische Beleg kann entweder direkt übermittelt werden (beispielsweise per Mail oder App) oder vom Kunden direkt vor Ort mit einem Endgerät ausgelesen werden (etwa per Bildschirmanzeige). Möchte man den Beleg direkt vor Ort auslesen, muss das „möglichst einfach“ erfolgen. Der elektronische Beleg ist „ausreichend lange“ auf einem Bildschirm anzuzeigen, der dem Kunden zugewandt ist. Eine spezielle Form der elektronischen Übertragung oder Anzeige ist jedenfalls nicht vorgeschrieben.

Finanzministerium rüstet kräftig gegen Steuerbetrug auf

Mit der Einführung am 1. Oktober 2026 wird übrigens auch im Finanzministerium kräftig aufgerüstet. Im Kampf gegen den Steuerbetrug möchte man verschärfte Kontrollen starten. Schwerpunkte sind dabei bundesweit vor allem in bargeldintensiven Branchen (etwa der Gastronomie und dem Taxigewerbe) durch die Finanzpolizei und das Finanzamt geplant. Langfristig soll im Amt für Betrugsbekämpfung mit zusätzlichem Personal auch eine spezialisierte Kontrollkompetenz im Bereich digitale Belegerteilung und Registrierkassensicherheit aufgebaut werden.

„Darüber hinaus wird es im Herbst dieses Jahres eine Informationskampagne seitens des Finanzministeriums geben, um die Bevölkerung über die Wichtigkeit der Mitnahme des digitalen Belegs zu informieren.“ Finanzministerium gegenüber 5 Minuten

Reibungsloser Ablauf der Umstellung soll sichergestellt werden

Mit den verstärkten Kontrollmaßnahmen und der Informationskampagne für die Bürger möchte man einen reibungslosen Ablauf der Umstellung sicherstellen und die Mitnahme des digitalen Belegs unterstützen. Daher habe man, wie zuvor schon erwähnt, eben die Idee der Beleglotterie fallen gelassen. „Mit den nun gesetzten Maßnahmen wird der gewünschte Effekt gleichermaßen erzielt“, heißt es aus dem Finanzministerium abschließend.