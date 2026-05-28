Blitzeinschlag löst Waldbrand aus: Feuerwehren kämpften gegen die Zeit

Mitten während eines Gewitters bemerkten Anwohner plötzlich Rauch über einem Waldstück in Tirol. Kurz darauf rückten die Einsatzkräfte an um ins unwegsame Gelände zu fliegen, nachdem ein Blitz einen Waldbrand ausgelöst hatte.

Wegen des schwierigen Geländes mussten Einsatzkräfte sogar mit einem Polizeihubschrauber zur Brandstelle gebracht werden.

Wegen des schwierigen Geländes mussten Einsatzkräfte sogar mit einem Polizeihubschrauber zur Brandstelle gebracht werden.

Im Bereich Gschnitz (Tirol) kam es zu heftigem Gewitter, schließlich schlug auch ein Blitz in einen Baum ein und setzte dadurch einen Waldbrand in Gang. Wegen des schwierigen Geländes mussten Einsatzkräfte sogar mit einem Polizeihubschrauber zur Brandstelle gebracht werden.

©Feuerwehr Flugdienst IBK-Land Ein Blitz hatte den Waldbrand verursacht.

Rauchentwicklung nach Gewitter entdeckt

Gegen 20 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem im Wald oberhalb des sogenannten Gallreidebachs Rauch bemerkt worden war. Da die Einsatzstelle nur schwer erreichbar war, wurden Feuerwehrkräfte und Ausrüstung mit dem Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“ ins Gelände geflogen.

©Feuerwehr Flugdienst IBK-Land Der Feuerwehr gelang es schließlich den Brand zu löschen.

Feuerwehr per Hubschrauber eingeflogen

Den Einsatzkräften gelang es schließlich, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung auf den umliegenden Wald zu verhindern. Während des Einsatzes musste auch die Landesstraße L10 für rund eine Stunde gesperrt werden. Im Einsatz standen mehrere Feuerwehren aus der Region, darunter Gschnitz, Steinach am Brenner, Grinzens, Zirl und Hall in Tirol. Zusätzlich waren der Feuerwehr-Flugdienst sowie die Polizei beteiligt.