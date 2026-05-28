Blitzeinschlag löst Waldbrand aus: Feuerwehren kämpften gegen die Zeit
Mitten während eines Gewitters bemerkten Anwohner plötzlich Rauch über einem Waldstück in Tirol. Kurz darauf rückten die Einsatzkräfte an um ins unwegsame Gelände zu fliegen, nachdem ein Blitz einen Waldbrand ausgelöst hatte.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Im Bereich Gschnitz (Tirol) kam es zu heftigem Gewitter, schließlich schlug auch ein Blitz in einen Baum ein und setzte dadurch einen Waldbrand in Gang. Wegen des schwierigen Geländes mussten Einsatzkräfte sogar mit einem Polizeihubschrauber zur Brandstelle gebracht werden.
Rauchentwicklung nach Gewitter entdeckt
Gegen 20 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem im Wald oberhalb des sogenannten Gallreidebachs Rauch bemerkt worden war. Da die Einsatzstelle nur schwer erreichbar war, wurden Feuerwehrkräfte und Ausrüstung mit dem Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“ ins Gelände geflogen.
Feuerwehr per Hubschrauber eingeflogen
Den Einsatzkräften gelang es schließlich, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung auf den umliegenden Wald zu verhindern. Während des Einsatzes musste auch die Landesstraße L10 für rund eine Stunde gesperrt werden. Im Einsatz standen mehrere Feuerwehren aus der Region, darunter Gschnitz, Steinach am Brenner, Grinzens, Zirl und Hall in Tirol. Zusätzlich waren der Feuerwehr-Flugdienst sowie die Polizei beteiligt.