KV-Streit spitzt sich zu: In dieser Branche drohen Streiks

In der Elektro- und Elektronikindustrie spitzt sich der Kollektivvertragskonflikt weiter zu. Sollte auch die fünfte Verhandlungsrunde scheitern, drohen laut Gewerkschaften gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen in den Betrieben.

Vor der fünften Verhandlungsrunde am 28. Mai haben die Gewerkschaften bereits eine Streikfreigabe beim ÖGB eingeholt.

Vor der fünften Verhandlungsrunde am 28. Mai haben die Gewerkschaften bereits eine Streikfreigabe beim ÖGB eingeholt.

Die Kollektivvertragsverhandlungen in der Elektro- und Elektronikindustrie spitzen sich weiter zu. Vor der fünften Verhandlungsrunde am 28. Mai haben die Gewerkschaften bereits eine Streikfreigabe beim ÖGB eingeholt. Sollte es zu keiner Einigung kommen, könnten in den Betrieben gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen folgen.

Gewerkschaften erhöhen Druck

Seit mittlerweile zwölf Wochen wird über einen neuen Kollektivvertrag für rund 60.000 Beschäftigte der Branche verhandelt. Laut den Gewerkschaften PRO-GE und GPA liege das aktuelle Angebot der Arbeitgeber bei lediglich einem Prozent mehr Lohn und Gehalt. Die Arbeitnehmervertretungen fordern hingegen eine Erhöhung um 3,5 Prozent. Die Verhandlungsleiter Reinhold Binder und Eva Scherz betonen, dass die Branche zuletzt deutliche Zuwächse verzeichnet habe. Laut Statistik Austria sei die Produktion im Jahr 2025 um sieben Prozent gestiegen, auch die Auftragseingänge hätten sich stark entwickelt.

Weitere Forderungen

Neben höheren Einkommen verlangen die Gewerkschaften auch bessere Zuschläge für belastende Arbeitszeiten. So sollen etwa die Zulagen für die zweite und dritte Schicht deutlich angehoben werden. Zusätzlich stehen eine weitere Pflegefreistellung für Eltern von Kindern mit Behinderung sowie Erleichterungen beim Erreichen der sechsten Urlaubswoche auf der Forderungsliste.

Wie viel verdienst du? < 500 € 500 – 800 € 800 – 1.000 € 1.000 – 1.500 € 1.500 – 2.000 € 2.000 – 2.500 € 2.500 – 3.000 € 3.000 – 3.500 € > 3.500 € Ich bin reich. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Neuer KV weiter ausständig

Eigentlich hätte der neue Kollektivvertrag bereits seit 1. Mai gelten sollen. Ob es in der fünften Verhandlungsrunde doch noch zu einer Einigung kommt, bleibt offen. Andernfalls drohen laut Gewerkschaften erste Maßnahmen in den Betrieben.