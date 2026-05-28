Suchaktion am Attersee endet tragisch: Pensionist tot gefunden

Eine großangelegte Suchaktion in Seewalchen am Attersee hat ein trauriges Ende genommen. Feuerwehr, Polizei, Drohne, Hubschrauber und Hundestreife suchten nach einer abgängigen Person, sie konnte nur noch tot gefunden werden.

In Seewalchen am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) ist es am späten Dienstagabend zu einer großen Suchaktion gekommen. Gegen 22 Uhr wurden mehrere Feuerwehren in den Bereich Litzlberg alarmiert, nachdem eine Person als abgängig gemeldet worden war. Nur knapp zwei Stunden später gab es traurige Gewissheit: Die vermisste Person wurde tot aufgefunden.

Großaufgebot suchte Waldstück ab

Laut Feuerwehr Seewalchen standen drei Feuerwehren im Einsatz. Zusätzlich wurden die Drohnengruppe, ein Polizeihubschrauber sowie eine Polizeihundestreife hinzugezogen. Die Feuerwehr durchkämmte ein Waldstück mittels Suchkette. Insgesamt waren laut ersten Informationen 88 Feuerwehrmitglieder vor Ort. Gegen 23.50 Uhr konnte die abgängige Person gefunden werden. Für sie kam jedoch jede Hilfe zu spät, mehrere Medien gehen von einem Pensionisten aus. Nähere Informationen zu den genauen Umständen lagen zunächst nicht vor. Die Suchaktion sorgte in der Nacht auf Mittwoch für einen größeren Einsatz im Bereich Litzlberg. Neben den Feuerwehren waren auch Polizei und Spezialkräfte beteiligt.