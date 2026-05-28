UV-Shirts für Kinder: Jeder zweite Schutz versagt im Test

Eine aktuelle Untersuchung des Vereins für Konsumenteninformation zeigt deutliche Schwächen bei UV-Shirts für Kinder: Viele Produkte halten den ausgelobten Sonnenschutz nicht ein.

Getestet wurden insgesamt 12 in Österreich erhältliche UV-Shirts für Kinder sowie zwei herkömmliche Baumwollshirts als Vergleich.

Getestet wurden insgesamt 12 in Österreich erhältliche UV-Shirts für Kinder sowie zwei herkömmliche Baumwollshirts als Vergleich.

Der Verein für Konsumenteninformation hat im Rahmen eines EU-Projekts Kinder-UV-Shirts getestet. Das Ergebnis fällt gemischt aus: Nur etwa die Hälfte der geprüften Produkte hält den ausgelobten UV-Schutz tatsächlich ein. Getestet wurden insgesamt 12 in Österreich erhältliche UV-Shirts für Kinder sowie zwei herkömmliche Baumwollshirts als Vergleich.

UV-Schutz: Nur 6 von 12 Shirts überzeugen

Ein zentrales Ergebnis betrifft die Schutzwirkung: Nur 6 der 12 UV-Shirts erreichten den angegebenen UV-Schutzfaktor (UPF 50+) im Test. Auffällig war der Vergleich mit normalen T-Shirts: Ein schwarzes Baumwollshirt erreichte einen sehr hohen Schutzwert von UPF 50+, während ein weißes Shirt kaum Schutz bot. Laut den Expert:innen spielt damit nicht nur das Material, sondern vor allem auch die Farbe und Gewebedichte eine entscheidende Rolle.

Schadstoffe: Bisphenole in vielen Produkten gefunden

Auch bei der chemischen Belastung zeigt sich ein problematisches Bild: In 8 von 12 getesteten Shirts wurden Bisphenole nachgewiesen. Darunter fielen auch sogenannte Ersatzstoffe wie BPS oder BPF, die ebenfalls als hormonell wirksam gelten. Zwar lagen keine extremen Grenzwertüberschreitungen vor, dennoch wurden drei Produkte in diesem Bereich als „nicht zufriedenstellend“ bewertet – darunter Artikel von Hofer, Takko Fashion und Tchibo.

Mikrofasern als Umweltproblem

Ein weiteres Thema des Tests ist Mikroplastik durch Faserabrieb. Viele UV-Shirts bestehen aus synthetischen Materialien wie Polyester oder Elastan, die beim Waschen Mikrofasern freisetzen können. Produkte von Decathlon und Tchibo schnitten in diesem Punkt besonders schlecht ab und wurden als „weniger zufriedenstellend“ bewertet.

Gesamtbewertung: Nur wenige „gute“ Produkte Insgesamt wurden die getesteten Shirts wie folgt bewertet: 4 Produkte: „gut“

1 Produkt: „durchschnittlich“

2 Produkte: „weniger zufriedenstellend“

5 Produkte: „nicht zufriedenstellend“ Marke und Preis erwiesen sich dabei nicht als verlässliche Qualitätsindikatoren.

Der VKI betont, dass Eltern beim Kauf von UV-Kleidung genau hinschauen sollten. Ein hoher Preis oder bekannte Marke garantiert keinen verlässlichen Sonnenschutz. Als praktische Alternative kann auch ein dicht gewebtes, dunkles Baumwollshirt guten Schutz bieten – ergänzt durch Sonnencreme und Kopfbedeckung für unbedeckte Hautstellen.