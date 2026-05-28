Reisewelle erwartet: ÖBB rüsten für Fronleichnams-Ansturm auf

Rund um das Fronleichnamswochenende rechnen die ÖBB mit starkem Reiseaufkommen und stocken ihr Angebot deutlich auf. Von 3. bis 7. Juni werden auf besonders gefragten Strecken zusätzliche Züge eingesetzt.

Die Tage rund um Fronleichnam zählen zu den besonders starken Reisetagen. Damit ausreichend Sitzplätze zur Verfügung stehen, stocken die ÖBB auch diesmal ihr Sitzplatzangebot von 3. bis 7. Juni auf. Auf der Weststrecke und der Interregio-Linie Pyhrn stehen insgesamt mehr als 6.600 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung. Von 3. bis 7. Juni werden zusätzliche Züge eingesetzt und einzelne Verbindungen verlängert. An den besonders starken Reisetagen empfehlen die ÖBB eine Sitzplatzreservierung.