Reisewelle erwartet: ÖBB rüsten für Fronleichnams-Ansturm auf
Rund um das Fronleichnamswochenende rechnen die ÖBB mit starkem Reiseaufkommen und stocken ihr Angebot deutlich auf. Von 3. bis 7. Juni werden auf besonders gefragten Strecken zusätzliche Züge eingesetzt.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Die Tage rund um Fronleichnam zählen zu den besonders starken Reisetagen. Damit ausreichend Sitzplätze zur Verfügung stehen, stocken die ÖBB auch diesmal ihr Sitzplatzangebot von 3. bis 7. Juni auf. Auf der Weststrecke und der Interregio-Linie Pyhrn stehen insgesamt mehr als 6.600 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung. Von 3. bis 7. Juni werden zusätzliche Züge eingesetzt und einzelne Verbindungen verlängert. An den besonders starken Reisetagen empfehlen die ÖBB eine Sitzplatzreservierung.
Zusätzliche Zug-Verbindungen zu Fronleichnam im Überblick
MI, 03.06. 2026
- D 14512 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf (11.45 / 14.31) fährt zusätzlich.
- D 14513 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (16.30 / 19.15) fährt zusätzlich.
- IR 706 von Graz Hbf nach Linz Hbf (08.45 / 11.56) fährt mit doppelter Garnitur.
- IR 705 von Linz Hbf nach Graz Hbf (14.04 / 17.15) fährt mit doppelter Garnitur.
- IR 700 von Graz Hbf nach Linz Hbf (14.45 / 17.56) fährt mit doppelter Garnitur.
- IR 801 von Linz Hbf nach Graz Hbf (20.04 / 23.15) fährt mit doppelter Garnitur.
DO, 04.06.2026
- D 19780 von Wien Hbf nach Feldkirch Bf (09.45 / 17.03) fährt zusätzlich.
SO, 07.06.2026
- D 14512 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf (11.45 / 14.31) fährt zusätzlich.
- D 14513 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (16.30 / 19.15) fährt zusätzlich.
- D 17005 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (15.26 / 18.50) fährt zusätzlich.
- D 17004 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf (19.10 / 22.31) fährt zusätzlich.
- D 17002 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf (13.10 / 16.31) fährt zusätzlich.
- D 17003 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (18.26 / 21.50) fährt zusätzlich.
- D 19783 von Feldkirch Bf nach Wien Hbf (12.38 / 20.15) fährt zusätzlich.
- IR 704 von Graz Hbf nach Linz Hbf (10.45 / 13.56) fährt mit doppelter Garnitur.
- IR 702 von Graz Hbf nach Linz Hbf (12.45 / 15.56) fährt mit doppelter Garnitur.
- IR 700 von Graz Hbf nach Linz Hbf (14.45 / 17.56) fährt mit doppelter Garnitur.
- IR 707 von Linz Hbf nach Graz Hbf (16.04 / 19.15) fährt mit doppelter Garnitur.
- IR 709 von Linz Hbf nach Graz Hbf (18.04 / 21.15) fährt mit doppelter Garnitur.
- IR 801 von Linz Hbf nach Graz Hbf (20.04 / 23.15) fährt mit doppelter Garnitur.
- IR 808 von Graz Hbf nach Linz Hbf (16.45 / 19.56) fährt mit doppelter Garnitur.
- IR 803 von Linz Hbf nach Selzthal Bf (21.04 / 22.46) fährt mit doppelter Garnitur.