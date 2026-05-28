Mehr Züge zwischen Wien, Graz und Villach: Westbahn stockt auf

Ab morgen (29.05.) fährt die Westbahn 5-mal täglich auf der Südstrecke. Seit 1. März fährt die Westbahn täglich mit den brandneuen Stadler SMILE-Hochgeschwindigkeitszügen auf der Südstrecke (mit Höchstgeschwindigkeit bis zu 250 km/h auf der Koralmbahn). Ab morgen wird auf das volle Westbahn-Angebot mit 5 Verbindungen pro Richtung aufgestockt. Ab diesem Zeitpunkt halten Westbahn-Züge in Semmering (anstelle Payerbach-Reichenau). Marco Ramsbacher, Westbahn-Geschäftsführer: „Mit dem Ausbau unseres Angebots auf der Südstrecke setzen wir einen wichtigen Schritt, um noch mehr Reisenden komfortables, schnelles und zuverlässiges Bahnfahren zu bieten. Damit schaffen wir zwischen Wien, Graz, Klagenfurt und Villach mehr Flexibilität bei Komfort auf First-Class-Niveau.“

Sparen wo man kann

Thomas Posch, Westbahn-Geschäftsführer: „Unsere Devise ist klar: früh buchen, sparen und gratis Sitzplatz reservieren. Mit attraktiven Preisen und Ermäßigungen von bis zu 50 Prozent – etwa mit einer ÖBB-Vorteilscard oder für Fahrgäste ab 65 Jahren machen wir auch spontane Bahnreisen besonders leistbar und flexibel bis zur Abfahrt. Tickets können online oder in ausgewählten Trafiken direkt ums Eck ganz ohne digitale Hürden gekauft werden. So stellen wir sicher, dass wir allen Bahnkund:innen das passende Angebot bieten.“ Reisende mit einem Klimaticket Österreich können gratis die Comfort Class (2+) bei der Westbahn nützen. Zudem ist die kostenlose Sitzplatzreservierung automatisch dabei. Kinder unter 6 Jahren fahren kostenlos, Kinder unter 15 Jahren betragen € 3,- pro Kind und Strecke. Alle weiteren Informationen finden Sie unter: https://corporate.westbahn.at/presse/westbahn-mit-1-maerz-2026-ab-in-den-sueden/