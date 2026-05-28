TikTok-Shop geht in Österreich an den Start: Alle Infos im Überblick

TikTok startet Mitte Juni auch in Österreich seinen „TikTok Shop“. Nutzerinnen und Nutzer können dann direkt in der App Produkte kaufen, die im Video-Feed angezeigt werden.

Die Social-Media-Plattform TikTok baut ihr Geschäftsmodell in Europa weiter aus und führt Mitte Juni auch in Österreich den „TikTok Shop“ ein.

Die Social-Media-Plattform TikTok baut ihr Geschäftsmodell in Europa weiter aus und führt Mitte Juni auch in Österreich den „TikTok Shop“ ein.

Die Social-Media-Plattform TikTok baut ihr Geschäftsmodell in Europa weiter aus und führt Mitte Juni auch in Österreich den „TikTok Shop“ ein. Damit können Nutzerinnen und Nutzer künftig direkt in der App Produkte kaufen, die ihnen im Video-Feed angezeigt werden.

Einkaufen direkt im Feed

Der neue Shop ist vollständig in die Plattform integriert. Produkte erscheinen zwischen Videos in der sogenannten „For You Page“ und können ohne Umweg über externe Webseiten gekauft werden. TikTok fungiert dabei als Marktplatz, während Händler aus verschiedenen Ländern ihre Waren anbieten.

TikTok-Shop startet in Österreich ab Mitte Juni

Zum Start sollen auch einzelne österreichische Unternehmen vertreten sein. Laut Unternehmensangaben stehen unter anderem der Schokoriegelhersteller Neoh sowie die Tiroler Kosmetikmarke Judith Williams Cosmetics im Austausch bzw. bereits als Partner im Raum. Die meisten Produkte werden jedoch von internationalen Anbietern stammen. Unternehmen können sich ab 1. Juni für den TikTok Shop in Österreich registrieren. Offizieller Start ist der 15. Juni.

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Personalisierte Werbung und Kritik

Der Einkauf erfolgt stark personalisiert: Der Algorithmus spielt Produkte gezielt in den Video-Feed ein und verknüpft Unterhaltung mit Shopping-Inhalten. TikTok spricht von einem besonders niederschwelligen Einkaufserlebnis über Videos und Livestreams. Kritik kommt von Konsumentenschützern, die eine Vermischung von Unterhaltung und Handel problematisch sehen. Sie warnen vor möglichen Impulskäufen sowie fehlenden oder unklaren Händlerinformationen in ähnlichen Angeboten in anderen Ländern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 14:34 Uhr aktualisiert