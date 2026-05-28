20.000 Euro für Hinweise: Bundeskriminalamt sucht diesen Mann

Das Bundeskriminalamt intensiviert die Fahndung nach dem mutmaßlichen Drogenhändler Radoje Zvicer und setzt nun eine Belohnung von 20.000 Euro für entscheidende Hinweise aus.

Das Bundeskriminalamt setzt eine Belohnung in Höhe von 20.000 Euro aus für rechtmäßig erlangte Hinweise, die zur Festnahme des Radoje ZVICER führen.

Das Bundeskriminalamt setzt eine Belohnung in Höhe von 20.000 Euro aus für rechtmäßig erlangte Hinweise, die zur Festnahme des Radoje ZVICER führen.

Die Hintergründe: Radoje Zvicer steht laut Bundeskriminalamt im dringenden Verdacht, als führendes Mitglied einer kriminellen Vereinigung vorschriftswidrig große Mengen Kokain mit hohem Reinheitsgehalt aus dem Ausland nach Österreich verbracht zu haben. Das Kokain soll in weiterer Folge über seine Organisation in Umlauf gebracht worden sein. Gegen Zvicer besteht der Verdacht der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung sowie des illegalen Handels mit Drogen und psychotropen Stoffen. Der Gesuchte ist flüchtig und wird im Ausland vermutet.

Most Wanted: Fahndung nach Radoje Zvicer läuft

Die seit November 2024 bestehende öffentliche Fahndung auf der EU Most Wanted Website brachte bislang keine neuen Ermittlungsansätze zur gesuchten Person. Um weitere Hinweise aus der Bevölkerung zu erlangen, wird die Fahndung nunmehr von EUROPOL im Rahmen von EMPACT durch die Auslobung einer Belohnung unterstützt.

20.000 Euro für Hinweise

Das Bundeskriminalamt setzt eine Belohnung in Höhe von 20.000 Euro aus für rechtmäßig erlangte Hinweise, die zur Festnahme des Radoje ZVICER führen. Die Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Bei mehreren Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern erfolgt die Verteilung in Abstufung nach der Relevanz der erteilten Hinweise. „Von der Auslobung ausgeschlossen sind Personen, die zur Mitwirkung im Rahmen ihrer privat- oder öffentlich-rechtlichen Stellung verpflichtet sind, sowie Personen, denen eine Mitschuld im Zusammenhang mit dem gegenüber Radoje ZVICER bestehenden Tatvorwurf anzulasten ist“, informiert das Bundeskriminalamt. Hinweise werden an jede Polizeidienststelle sowie an das Bundeskriminalamt erbeten.