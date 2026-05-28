Skip to content
Region auswählen:
/ ©Pixabay/ Andreas Glöckner
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Segelflugzeug.
Segelflugzeug in Tirol abgestürzt: Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Vorfalls laufen.
Ehrwald
28/05/2026
Ermittlungen laufen

Segelflugzeug in Tirol abgestürzt: Rettungskräfte im Einsatz

In Tirol ist am Donnerstag ein Segelflugzeug abgestürzt. Der Unfall ereignete sich im Bereich des Breitenkopfs bei Ehrwald im Bezirk Reutte.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(62 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Im Tiroler Ehrwald im Bezirk Reutte ist am frühen Donnerstagnachmittag ein Segelflugzeug abgestürzt. Der Unfall ereignete sich im Bereich des Breitenkopfs. Rettungskräfte sind derzeit vor Ort im Einsatz. Angaben zu möglichen Verletzten oder zur Ursache des Absturzes liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Vorfalls laufen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: