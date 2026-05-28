Segelflugzeug in Tirol abgestürzt: Rettungskräfte im Einsatz

In Tirol ist am Donnerstag ein Segelflugzeug abgestürzt. Der Unfall ereignete sich im Bereich des Breitenkopfs bei Ehrwald im Bezirk Reutte.

Im Tiroler Ehrwald im Bezirk Reutte ist am frühen Donnerstagnachmittag ein Segelflugzeug abgestürzt. Der Unfall ereignete sich im Bereich des Breitenkopfs. Rettungskräfte sind derzeit vor Ort im Einsatz. Angaben zu möglichen Verletzten oder zur Ursache des Absturzes liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Vorfalls laufen.