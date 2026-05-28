43-Jähriger bemerkt Brand und legt sich wieder schlafen

Nachdem ein 43-Jähriger in Innsbruck (Tirol) in der Nacht auf Donnerstag Feuer an seiner Wohnungstür bemerkte, griff er zum Feuerlöscher und legte sich danach wieder schlafen.

Der Mann hatte Glück: Der Brand ist in der Nacht von selbst wieder erloschen.

Der Mann hatte Glück: Der Brand ist in der Nacht von selbst wieder erloschen.

Am Donnerstag, den 28.05.2026 meldete ein 43-jähriger Österreicher gegen 08.35 Uhr, dass er gegen 1 Uhr nachts einen Brand an der Innentür seiner Wohnung in Innsbruck bemerkt und gelöscht habe. Ohne sich weiter Gedanken um die Brandursache zu machen, legte er sich anschließend wieder schlafen.

Brand im Flur ist von selbst erloschen

Am Morgen wurde der Mann von Nachbarn auf das verrauchte Treppenhaus und die verbrannte Außenseite seiner Wohnungstür aufmerksam gemacht. Die durchgeführte Brandursachenermittlung ergab, dass der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit durch eine brennbare Flüssigkeit vor der Wohnungstür ausgelöst wurde. Der Brand ist von selbst erloschen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 15:22 Uhr aktualisiert