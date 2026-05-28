Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at ist ein stiegenhaus zu sehen, im vordergrund ein feuerlöscher.
Der Mann hatte Glück: Der Brand ist in der Nacht von selbst wieder erloschen.
Innsbruck
28/05/2026
Brand

43-Jähriger bemerkt Brand und legt sich wieder schlafen

Nachdem ein 43-Jähriger in Innsbruck (Tirol) in der Nacht auf Donnerstag Feuer an seiner Wohnungstür bemerkte, griff er zum Feuerlöscher und legte sich danach wieder schlafen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Am Donnerstag, den 28.05.2026 meldete ein 43-jähriger Österreicher gegen 08.35 Uhr, dass er gegen 1 Uhr nachts einen Brand an der Innentür seiner Wohnung in Innsbruck bemerkt und gelöscht habe. Ohne sich weiter Gedanken um die Brandursache zu machen, legte er sich anschließend wieder schlafen.

Brand im Flur ist von selbst erloschen

Am Morgen wurde der Mann von Nachbarn auf das verrauchte Treppenhaus und die verbrannte Außenseite seiner Wohnungstür aufmerksam gemacht. Die durchgeführte Brandursachenermittlung ergab, dass der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit durch eine brennbare Flüssigkeit vor der Wohnungstür ausgelöst wurde. Der Brand ist von selbst erloschen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 15:22 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: