Zecken-Plage: Diese kroatische Insel warnt Urlauber

Es sind paradiesische Orte- auch für Zecken: In der Region Zadar, besonders auf der Insel Vir, sorgt aktuell eine starke Zeckenplage für Verunsicherung bei Einheimischen und Touristen.

Urlaubern, die abseits der Küstenbereiche unterwegs sind, wird zu einfachen Schutzmaßnahmen geraten. Dazu zählen geschlossene Kleidung bei Wanderungen, Insektenschutzmittel und eine kurze Kontrolle des Körpers nach Aufenthalten in der Natur.

Urlaubern, die abseits der Küstenbereiche unterwegs sind, wird zu einfachen Schutzmaßnahmen geraten. Dazu zählen geschlossene Kleidung bei Wanderungen, Insektenschutzmittel und eine kurze Kontrolle des Körpers nach Aufenthalten in der Natur.

Die Insel Vir gehört zu den meistbesuchten Destinationen in der Region Zadar und verzeichnet jährlich über 80.000 Urlauber. Ihre enorme Beliebtheit verdankt sie vor allem der kostenlosen Brückenverbindung zum Festland, die eine flexible Anreise mit dem Auto ganz ohne teure Fährgebühren oder feste Fahrpläne ermöglicht. Allerdings kämpft die Insel derzeit mit besonders vielen kleinen Tierchen.

Ungewöhnlich hohe Anzahl an Zecken

Rund um Zadar lockt eine vielfältige Inselwelt. Doch derzeit Ausflüge in die Natur rund um Zadar plant, sollte besonders achtsam sein. Die Gegend kämpft aktuell mit einer ungewöhnlich hohen Zahl an Zecken .Eine behördliche Reisewarnung liegt zwar noch nicht vor, die Hinweise stammen vor allem aus vielzähligen lokalen Beobachtungen. Vor allem Naturfreunde, Spaziergänger und Haustierbesitzer sind nun zur Vorsicht aufgerufen.

Naturgebiete betroffen

Betroffen sind nach bisherigen Beobachtungen vor allem Grasflächen, Buschland und Wanderwege im Inselinneren. Dort, wo die Vegetation dichter ist und weniger Menschen unterwegs sind, treten die kleinen Parasiten deutlich häufiger auf. Strände, Hotels und stark frequentierte touristische Bereiche gelten dagegen weiterhin als unauffällig.

Hat dich schon einmal eine Zecke gebissen? Ja, schon öfter Ja, einmal Zum Glück noch nie Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 16:13 Uhr aktualisiert