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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at ist die insel vir in kroatien zu sehen. davor ein finger mit einer zecke.
Urlaubern, die abseits der Küstenbereiche unterwegs sind, wird zu einfachen Schutzmaßnahmen geraten. Dazu zählen geschlossene Kleidung bei Wanderungen, Insektenschutzmittel und eine kurze Kontrolle des Körpers nach Aufenthalten in der Natur.
Zadar, Kroatien
28/05/2026
Vorsicht geboten

Zecken-Plage: Diese kroatische Insel warnt Urlauber

Es sind paradiesische Orte- auch für Zecken: In der Region Zadar, besonders auf der Insel Vir, sorgt aktuell eine starke Zeckenplage für Verunsicherung bei Einheimischen und Touristen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(192 Wörter)
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Die Insel Vir gehört zu den meistbesuchten Destinationen in der Region Zadar und verzeichnet jährlich über 80.000 Urlauber. Ihre enorme Beliebtheit verdankt sie vor allem der kostenlosen Brückenverbindung zum Festland, die eine flexible Anreise mit dem Auto ganz ohne teure Fährgebühren oder feste Fahrpläne ermöglicht. Allerdings kämpft die Insel derzeit mit besonders vielen kleinen Tierchen.

Ungewöhnlich hohe Anzahl an Zecken

Rund um Zadar lockt eine vielfältige Inselwelt. Doch derzeit Ausflüge in die Natur rund um Zadar plant, sollte besonders achtsam sein. Die Gegend kämpft aktuell mit einer ungewöhnlich hohen Zahl an Zecken .Eine behördliche Reisewarnung liegt zwar noch nicht vor, die Hinweise stammen vor allem aus vielzähligen lokalen Beobachtungen. Vor allem Naturfreunde, Spaziergänger und Haustierbesitzer sind nun zur Vorsicht aufgerufen.

Naturgebiete betroffen

Betroffen sind nach bisherigen Beobachtungen vor allem Grasflächen, Buschland und Wanderwege im Inselinneren. Dort, wo die Vegetation dichter ist und weniger Menschen unterwegs sind, treten die kleinen Parasiten deutlich häufiger auf. Strände, Hotels und stark frequentierte touristische Bereiche gelten dagegen weiterhin als unauffällig.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 16:13 Uhr aktualisiert
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