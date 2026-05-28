Teures Eigentum: 41 von Österreichs 105 Bezirken unleistbar

Wie eine am Donnerstag präsentierte Analyse des Preisvergleichsportals "Durchblicker" zeigt, ist ein Wohnhaus für zwei Personen mit Medianeinkommen aktuell in 41 von 105 Bezirken unleistbar.

Am schwierigsten ist die Finanzierung im Westen sowie in Großstädten und deren Speckgürteln.

Am schwierigsten ist die Finanzierung im Westen sowie in Großstädten und deren Speckgürteln.

Laut dem aktuellen „Immo-Leistbarkeitsindex“ gelten Kredite als unleistbar, wenn die monatliche Rate die von der Finanzmarktaufsicht als Richtschnur vorgegebene 40-Prozent-Marke des Haushaltsnettoeinkommens übersteigt. Genau das ist für zwei Durchschnittsverdiener in fast der Hälfte aller Bezirke in Österreich der Fall.

Große Schere zwischen Einkommen und Immobilienpreisen

Zwar habe ein Zinsrückgang die Lage leicht entspannt, doch die große Schere zwischen Häuserpreisen und Einkommen halte die Situation weiterhin angespannt, so die Analyse. Die langjährige Markentwicklung ist dafür der Hauptgrund, denn während die Häuserpreise seit dem Jahr 2015 um 68 Prozent gestiegen sind, habe sich der Zentralwert nur um 51 Prozent erhöht.

Am teuersten sind der Westen und die Großstädte

Laut Statistik Austria gibt es auch ein gravierendes Ost-West-Gefälle. Am schwierigsten ist die Finanzierung im Westen sowie in Großstädten und deren Speckgürteln. Ganz vorne mit dabei sind Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Am ehesten könne man sich die Finanzierung eines Eigenheims dagegen im Burgenland leisten.

Noch teurere Kredite wegen Wegfall des Wohnpakets

Ab Juli 2026 fallen wieder die vollen Kaufnebenkosten an, denn da läuft das Wohnbaupaket aus. Für eine Immobilie zum Beispiel im Bezirk Steyr-Land erhöht sich die monatliche Kreditbelastung dadurch um 47 Euro, was über eine Laufzeit von 30 Jahren Mehrkosten von fast 17.000 Euro bedeutet.