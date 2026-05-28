Pfandflaschen-Betrug: Ex-Supermarktmitarbeiter erschlich sich 3.500 Euro

3.500 Euro hat sich ein ehemaliger Mitarbeiter mittels Pfandflaschen-Betrug in einer beliebten Supermarktkette in Österreich erschlichen. Insgesamt hat der Mann rund 10.000 Pfandflaschen ein zweites Mal in den Automaten geworfen.

Der 33-Jährige nutzte Leergut, das Kunden im Markt abgegeben hatten, ließ die Flaschen erneut über den Pfandautomaten laufen und löste die so erzeugten Bons an den Selbstbedienungskassen ein.

Der 33-Jährige nutzte Leergut, das Kunden im Markt abgegeben hatten, ließ die Flaschen erneut über den Pfandautomaten laufen und löste die so erzeugten Bons an den Selbstbedienungskassen ein.

Ein ehemaliger Mitarbeiter einer Supermarktkette in Österreich hat die bereits von Kunden verwerteten Pfandflaschen ein zweites Mal durch den Automaten laufen lassen und sich so insgesamt 3.500 Euro ergaunert. Das geht aus mehreren Medienberichten hervor. Hochgerechnet dürften es mehr als 10.000 Flaschen gewesen sein, für die er den Pfand einkassierte.

Detektiv kam dem Mann auf die Schliche

Der 33-Jährige nutzte Leergut, das Kunden im Markt abgegeben hatten, ließ die Flaschen erneut über den Pfandautomaten laufen und löste die so erzeugten Bons an den Selbstbedienungskassen ein. Im Zeitraum zwischen September 2025 und Februar 2026 kamen so ganze 3.500 Euro zusammen. Hochgerechnet dürften es mehr als 10.000 Flaschen gewesen sein. Aufgeflogen ist das Ganze durch einen Ladendetektiv.

Diversion mit 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit

Der Mann zeigte sich geständig. Aufgrund dieser Tatsache und einer Schadenswiedergutmachung hieß das Urteil: Diversion mit gemeinnützigen Leistungen. Das heißt: Werden 100 Stunden gemeinnützige Arbeit ableistet, wird das Strafverfahren eingestellt.