Wiens Bürgermeister Ludwig bei Roms Bürgermeister Gualtieri

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig zu ist Besuch beim Bürgermeister von Rom - Roberto Gualtieri. Bei dem Treffen tauschte man sich unter anderem über die steigenden Wohn-und Lebenserhaltungskosten aus.

Mit seinem Amtskollegen in Rom Roberto Gualtierei traf sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Donnerstag, den 28. Mai zu einem Arbeitsgespräch über zentrale Zukunftsfragen europäischer Städte. Nicht nur Ludwig, sondern auch der Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck, nahmen an dem Treffen teil. Themenschwerpunkt war die zunehmende Herausforderung steigender Wohn- und Lebenshaltungskosten. Leistbares Wohnen sei längst nicht mehr nur eine kommunale Aufgabe, sondern eine strukturelle Herausforderung für die Europäische Union, sagte Ludwig in Rom.

Wien als Vorzeigestadt

„Die steigenden Miet- und Lebenshaltungskosten sind eine Schlüsselfrage für die Zukunft der europäischen Städte. Wir müssen unsere Erfahrungen stärker austauschen und voneinander lernen. Leistbares Wohnen ist eine der zentralen sozialen Fragen unserer Zeit und eng mit vielen anderen Politikfeldern verknüpft“, betonte Ludwig. Dabei stellte er in diesem Zusammenhang erneut das Wiener Modell des sozialen und leistbaren Wohnens in den Mittelpunkt. Wien gilt international als Vorzeigestadt für eine aktive Wohnbau- und Bodenpolitik mit einem starken öffentlichen und gemeinnützigen Wohnsektor.

Langfristige Planung, dichte Infrastruktur, Öffi-Ausbau

Das Wiener Modell basiere auf langfristiger Planung, dichter Infrastruktur, sozial verträglichen Tarifen und der konsequenten Verknüpfung von Stadtentwicklung und Öffi-Ausbau. Ein zentrales Zukunftsprojekt sei dabei U2xU5, das größte Infrastruktur- und Klimaschutzprojekt der Stadt, mit der neuen vollautomatischen U5 als technologischem Meilenstein.

Vereinfachung bei öffentlicher Beschaffung

Einig waren sich die beiden Amtskollegen bei der grundlegenden Vereinfachung bei öffentlicher Beschaffung. Künftig sollen Vergabeverfahren für Städte und Regionen deutlich einfacher, schneller und transparenter gestaltet werden.