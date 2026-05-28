Am Freitag scheint die Sonne mehr als 15 Stunden lang

Sonne von früh bis spät bringt der Freitag in ganz Österreich. Nur wenige Quellwolken machen sich zwischendurch bemerkbar. Dabei bleibt es sommerlich bei 23 bis 30 Grad.

Am Freitag dominiert im gesamten Land der Sonnenschein. Zunächst verläuft der Tag meist ungetrübt sonnig, es zeigen sich nur ein paar Schleierwolken. Am Nachmittag machen sich speziell nach Südwesten zu ein paar Quellwolken bemerkbar, die Wahrscheinlichkeit für einen lokalen gewittrigen Schauer bleibt aber auch hier sehr gering. Der Wind weht nur schwach bis mäßig.

Sommerlich warm, aber nicht mehr so heiß wie zuletzt

Es herrscht ruhiges Hochdruckwetter. Nach einem teils kühlen Start klettern die Temperaturen auf 23 bis 30 Grad, in 2000 Metern Höhe von Ost nach Südwest auf 9 bis 15 Grad.