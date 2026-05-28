/ ©Peter Waldhauser
Am Freitag scheint die Sonne mehr als 15 Stunden lang
Sonne von früh bis spät bringt der Freitag in ganz Österreich. Nur wenige Quellwolken machen sich zwischendurch bemerkbar. Dabei bleibt es sommerlich bei 23 bis 30 Grad.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Am Freitag dominiert im gesamten Land der Sonnenschein. Zunächst verläuft der Tag meist ungetrübt sonnig, es zeigen sich nur ein paar Schleierwolken. Am Nachmittag machen sich speziell nach Südwesten zu ein paar Quellwolken bemerkbar, die Wahrscheinlichkeit für einen lokalen gewittrigen Schauer bleibt aber auch hier sehr gering. Der Wind weht nur schwach bis mäßig.
Sommerlich warm, aber nicht mehr so heiß wie zuletzt
Es herrscht ruhiges Hochdruckwetter. Nach einem teils kühlen Start klettern die Temperaturen auf 23 bis 30 Grad, in 2000 Metern Höhe von Ost nach Südwest auf 9 bis 15 Grad.
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