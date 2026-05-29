Ab Juli: Jedes neu verkaufte Auto braucht Anschluss für „Alkohol-Wegfahrsperre“

Im Netz sorgt eine neue Regelung bereits für reichlich Verwirrung, denn: Ab 1. Juli müssen Neuwägen mit Anschlüssen für eine "Alkohol-Wegfahrsperre" ausgestattet sein.

Für Autofahrer heißt das aber nicht, dass sie deshalb vor jeder Fahrt einen Alkoholtest machen müssen. Es geht um die technischen Vorbereitungen im Fahrzeug.

Für Autofahrer heißt das aber nicht, dass sie deshalb vor jeder Fahrt einen Alkoholtest machen müssen. Es geht um die technischen Vorbereitungen im Fahrzeug.

Ab 1. Juli 2026 Pflicht für alle verkauften Neuwägen: Eine standardisierte Schnittstelle für ein sogenanntes „Alkolock-System“. Anschlüsse für ein Atemalkohol-Messgerät müssen in jedem neuen Auto verbaut sein.

Technische Vorbereitungen für Alkoholmessgeräte

Mit 1. Juli wird die Verordnung in der Europäischen Union bindend. Das heißt für Autofahrer aber nicht, dass sie sich vor jeder Fahrt einem Alkoholtest unterziehen müssen. Das Gesetz schreibt keineswegs den serienmäßigen Einbau eines Alkoholmessgeräts vor, nimmt aber die Automobilhersteller in die Pflicht, die technische Vorbereitung zu verbauen. Es muss sowohl Platz dafür eingerechnet werden, als auch elektronische Anschlussstellen vorhanden sein, um ein System bei Bedarf schnell und kostengünstig nachrüsten zu können. Bezeichnet wird diese Technologie als „alkoholempfindliche Wegfahrsperre““ oder „Alkolock“.

Das System kann Zündung sperren

Ein eingebauter „Alkolock“ funktioniert folgendermaßen: Der Fahrer muss vor dem Starten des Motors in das Gerät blasen. Registriert die Sensorik einen Wert, der über dem gesetzlichen Limit liegt, wird die Zündung elektronisch blockiert und das Auto lässt sich nicht mehr starten. Laut Schätzungen könnte ein breiterer Einsatz dieser Technologie die Zahl der tödlichen Alkoholunfälle um bis zu 65 Prozent senken. Das geht aus dem „Fachportal Golem“ hervor.