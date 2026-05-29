Mai-Pension: Über 2 Millionen Überweisungen kommen an diesem Tag

In wenigen Tagen kommt die Pension auf das Konto bzw. als Baranweisung für alle Betroffenen hierzulande. Wir wissen wann und geben euch einen Überblick über alles, was sich im letzten Monat bezüglich der Pensionen so getan hat.

Deutlich mehr als zwei Millionen Menschen leben aktuell in Österreich und beziehen hier gleichzeitig eine Pension. Diese Personen bekommen nach dem Wochenende ihre Pension überwiesen. Die Überweisungen kommen üblicherweise am 1. jedes Monats, sofern dieser Tag auf einen Wochentag, der kein Feiertag ist, fällt. Die Auszahlung der Mai-Pension erfolgt daher am kommenden Montag, dem 1. Juni 2026, und kommt da entweder direkt auf die Konten oder per Baranweisung, wie auch die PVA gegenüber 5 Minuten bestätigt. Alles zur Barauszahlung erfahrt ihr übrigens auch exklusiv hier auf 5min.at: Pension in bar: Immer weniger Österreicher lassen sich Geld auszahlen. In der kommenden Tabelle erfahrt ihr auch, wann die Pensionen in den kommenden Monaten immer so ausgezahlt werden.

Monat Überweisung (Datum) Baranweisung (Datum) Mai 1. Juni 1. Juni Juni 1. Juli 1. Juli Juli 31. Juli 31. Juli August 1. September 1. September September 1. Oktober 1. Oktober Oktober 30. Oktober 30. Oktober November 1. Dezember 1. Dezember Dezember 31. Dezember 30. Dezember

Pensionserhöhung ab 2027 bereits fix

Bei den Pensionen hat sich diesen Monat auch so einiges getan. Während die Auszahlungen wie immer „erst“ per 1. Jänner erhöht werden, ist bereits klar, wie stark diese wohl ansteigen werden. Im kommenden Doppelbudget sind nämlich auch Sparmaßnahmen bei den Pensionen geplant. Für die Erhöhung ab 1. Jänner heißt das, dass (fast) alle Abstriche machen müssen. Konkret steigen die Auszahlungen dann um 2,95 Prozent an – und damit um 0,35 Prozent weniger als die erwartete Inflation ausfällt. Ausnahmen sind Ausgleichszulagenbezieher – im Volksmund auch Mindestpensionisten genannt. Sie bekommen die Inflation in Höhe von 3,3 Prozent voll abgegolten. Zusätzlich wurde bei der Höchstbeitragsgrundlage ein Deckel eingesetzt. Ab 6.930 Euro brutto steigen die Pensionen „nur“ mehr um 204,44 Euro im Monat an.

Was die Pensionserhöhung ab 2027 bedeutet

Insgesamt machen die allermeisten Österreicher damit im Vergleich zur Inflation Verluste. Was das bedeutet, hat Bernhard Angeler, der das online-Tool rechner.at betreibt, für 5 Minuten berechnet. Alles dazu, inklusive berechneter Werte, hier: Pensionserhöhung 2027 fix: Tabelle zeigt, wie viel du verlieren könntest. Wie viel man Netto ab 2027 dann schließlich mehr am Konto haben wird, erfahrt ihr hier: Pensionserhöhung 2027: So viel Geld bekommen Millionen Österreicher mehr.

Aktivpension bringt Netto mehr für Pensionisten in Österreich

Apropos netto mehr Geld für Pensionisten ab kommendem Jahr: Das bringt auch die so genannte Aktivpension. Durch diese werden Menschen, die über das Regelpensionsalter hinaus arbeiten nämlich steuerlich begünstigt. Bis zu 15.000 Euro im Jahr soll das ausmachen. Wir haben hier für euch einige Beispiele zusammengefasst, was das konkret bedeuten könnte: Beispiele: Tausende Pensionisten bekommen ab 2027 mehr Netto vom Brutto. Geplant ist jedenfalls, dass die Regelung ab 1. Jänner 2027 umgesetzt wird.