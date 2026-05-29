Zehntausende nutzen ihn: Reparaturbonus dennoch auf der Kippe

97.600 Reparaturbons sind seit dem Start der angepassten Prämie Mitte Jänner in Österreich bereits eingelöst worden. Dennoch steht die beliebte Prämie auf der Kippe, weiß man auch im Umweltministerium.

Seit Mitte Jänner 2026 kann man den Reparaturbonus bzw. seitdem „Geräte-Retter-Prämie“ genannt, wieder beantragen und einlösen. Wie beliebt diese ist, zeigt nun auch das Umweltministerium. Beinahe 100.000 Bons wurden nämlich schon eingelöst, besonders häufig repariert wurden Kaffeemaschinen (16.850), Waschmaschinen (15.828) und Geschirrspüler (15.048) Besonders beliebt sind auch Laptops (7.535) und Backöfen (4.537).

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Totschnig: „Hohe Zahl an Reparaturen zeigt, dass…“

Und auch Umweltminister Norbert Totschnig weiß: „Die hohe Zahl an Reparaturen zeigt, dass viele Menschen bewusst auf Reparatur statt Neukauf setzt. Das hilft dabei, Ressourcen zu schonen, Elektroschrott zu vermeiden und gleichzeitig die Haushalte finanziell zu entlasten.“ Am häufigsten repariert wird übrigens in Oberösterreich, gefolgt von Wien und Niederösterreich.

©BMLUK / Hemerka Umweltminister Norbert Totschnig weiß, dass viele Menschen vermehrt und bewusst auf Reparatur statt Neukauf setzen.

Zukunft der Geräte-Retter-Prämie unklar

Trotz der Beliebtheit der Prämie ist übrigens noch nicht klar, ob diese auch weitergeführt wird. Das Ministerium dazu: „Ob die Geräte-Retter-Prämie fortgesetzt wird, ist derzeit Teil der laufenden Budgetverhandlungen.“ In den kommenden beiden Jahren wird nämlich wieder gespart werden müssen – und das bei jedem Ministerium. So müssen etwa die Pensionisten mit einer etwas geringeren Pensionserhöhung auskommen. Alles dazu hier: Pensionserhöhung 2027: So viel Geld bekommen Millionen Österreicher mehr. Zahlreiche weitere Sparmaßnahmen sind geplant, was konkret kommt, wird sich bei der Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer Mitte Juni zeigen. Spätestens bis dahin wird sich wohl auch die Zukunft der Geräte-Retter-Prämie klären.