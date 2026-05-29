Tödlicher Unfall: 64-Jähriger von Ladeschaufel eingeklemmt

Tragischer Unfall im Bezirk Perg: In Bad Kreuzen wurde ein 64-Jähriger bei Arbeiten an einem laufenden Traktor eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Am Donnerstagnachmittag, dem 28. Mai 2026, kam es im Gemeindegebiet von Bad Kreuzen im Bezirk Perg (Oberösterreich) zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Der Mann war gegen 15.30 Uhr mit Arbeiten an einem laufenden Traktor beschäftigt. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich passierte der Unfall, „beim Versuch einen Hydraulikschlauch von der Ladeschaufel an den Traktor anzukuppeln“. Dabei setzte der Kippmechanismus der Schaufel ein. Angehörige fanden den verunfallten Mann und begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Danach übernahmen Rettung und Notarzt die Versorgung. Doch die Hilfe blieb ohne Erfolg. „Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.