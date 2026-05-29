Neue HOFER-Werbung: Fußball-Legende singt mit – „Burschen horchts…“

Für die anstehende Fußball-WM, bei der Österreich mit dabei sein wird, hat der Diskonter HOFER seine bekannte und typische Werbung abgeändert. Mit dabei: Fußball-Legende Hans Krankl.

In rund zwei Wochen startet die Fußball-WM in Kanada, den USA und Mexiko. Mit dabei ist auch Österreich, wir starten am 17. Juni (österreichischer Zeit) gegen Jordanien in das Turnier. Auch beim Diskonter HOFER will man Stimmung für das Nationalteam machen und hat daher einen neuen Werbespot kreiert, „der garantiert ins Ohr geht“, so der Diskonter. Mittendrin ist auch Fußball-Legende Hans Krankl und viele HOFER-Mitarbeiter, die ihr Gesangstalent unter Beweis stellen.

Bekannte HOFER-Melodie wird zur Fußball-Hymne

Dabei wird die bekannte Melodie und der Refrain „Du und ich und jeder weiß – alle kaufen alles ein zum HOFER-Preis“ zur Fußball-Hymne. Mehrere Strophen sollen dabei auch zeigen, wofür HOFER steht, auch Services wie das Reisen-Angebot und HoT werden so vor den Vorhang geholt. Auch die Sänger werden passend dafür ausgewählt. So widmet sich etwa eine Gruppe singender Grillmeister dem Thema Fleisch und echte HOFER-Mitarbeiter singen im Chor über die Eigenmarken.

Neue Werbe-Strophen von HOFER werden abwechselnd im TV abgespielt

Und auch eine Strophe von Krankl darf natürlich nicht fehlen, der das Nationalteam mit den Zeilen „Burschen horchts, i glaub an euch, ihr seids legendär“ besonders motivieren möchte. Den Refrain singt passend zum Fußball-Thema die „HOFER-Preis-Fankurve“ – ausgestattet mit Fanschals, Fahne, Kappen und Gesichtsbemalung. Die Strophen werden abwechselnd und separat im TV ausgespielt, in voller Länge gibt es das Lied auf Youtube. Wir haben es für euch anschließend zum Anhören eingefügt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.05.2026 um 09:15 Uhr aktualisiert