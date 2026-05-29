Neue Betrugsform: Finanzpolizei geht jetzt gegen Briefkastenfirmen vor

Derzeit geht man im Amt für Betrugsbekämpfung bei der Finanzpolizei verstärkt mit Schwerpunktkontrollen gegen eine neue Form des Sozialleistungsbetrugs vor.

In Österreich werden nämlich von Personen aus den EU-Nachbarländern Einpersonenunternehmen gegründet, ohne dass tatsächlich auch eine unternehmerische Tätigkeit aufgenommen wird – also so genannte Briefkastenfirmen. Häufig würden sich an denselben Adressen auch zahlreiche weitere Neugründungen befinden, heißt es nun aus dem Finanzministerium. Die Firmenadressen stehen dann aber eben leer und dienen lediglich als formelle Postadresse bzw. zur Weiterleitung von Schriftstücken. Auch die „Unternehmer“ selbst befinden sich nicht in Österreich.

Wieso Briefkastenfirmen gemacht werden

Zum Hintergrund: Nachdem man einen Gewerbeschein gelöst und die inländische Sitzadresse bekanntgegeben hat, wird man von der SVS pflichtversichert. In den ersten drei Jahren zahlt man dabei rund 150 Euro monatlich und bekommt damit Zugang zur Unfall-, Kranken- und Pensionsversicherung sowie zum österreichischen Sozialsystem. In weiterer Folge können diese Personen dann auch etwa Familienbeihilfe, Wochengeld oder die Mitversicherung von Familienangehörigen in Anspruch nehmen.

200 Unternehmen bereits identifiziert

Mittlerweile wurde in Zusammenarbeit mit der SVS auch geregelt, dass zu Unrecht versicherte Personen auch wieder rückwirkend aus ihrer Versicherungspflicht ausgeschlossen werden können. Mittlerweile konnten schon mehr als 200 Unternehmen identifiziert werden, bei denen keine erkennbare Tätigkeit aufgenommen wurde, die aber von ausländischen Personen ohne Aufenthalt in Österreich gegründet wurden. „Als Finanzminister ist mir die Bekämpfung von Steuer- und Sozialleistungsbetrug ein besonderes Anliegen. Vor allem auch aus Gerechtigkeitsgründen. Dieser Fall zeigt eindrücklich, warum hier laufend Maßnahmen gesetzt werden“, so Finanzminister Markus Marterbauer.

© Parlamentsdirektion/ Thomas Topf Finanzminister Markus Marterbauer ist die Bekämpfung von Steuer- und Sozialleistungsbetrug „ein besonderes Anliegen“.

Verdachtsfälle werden jetzt überprüft

Im Rahmen von Schwerpunktkontrollen sollen diese Verdachtsfälle nun überprüft werden, bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen werden sie formell per Bescheid als Scheinunternehmen festgestellt. Damit gehen dann nicht nur künftige Leistungsansprüche verloren, auch bereits bezogene Leistungen können rückgefordert werden, heißt es aus dem Ministerium. Zusätzlich wird überprüft, ob der Tatbestand des Sozialleistungsbetrugs erfüllt ist und auch dementsprechend Anzeige erstattet wird. Übrigens: Auch für Vermieter solcher „Büroadressen“ kann das Vorgehen Folgen haben. Vor allem dann, wenn ein so genanntes „Rundum-sorglos-Paket“ inklusive Gewerbeanmeldung und Behördenwege angeboten wurde. Dann kommt eine Beteiligung am Betrug in Betracht.