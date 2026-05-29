„Kräftige Gewitter“ im Anmarsch: Wann es in Österreich wo krachen soll

Nach einem relativ ruhigen Freitag werden am kommenden Wochenende in Österreich wieder Gewitter erwartet. Wann und wo diese kommen sollen, erfahrt ihr hier bei uns.

Am Wochenende und zum Start in die neue Woche sind in Österreich wieder Gewitter möglich.

Am Wochenende und zum Start in die neue Woche sind in Österreich wieder Gewitter möglich.

Während der Frühsommer Österreich am Wochenende auch weiterhin erhalten bleibt, gewinnt langsam auch ein anderes Sommer-Phänomen an Bedeutung. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag sind nämlich wieder Gewitter möglich, diese können stellenweise vor allem am Sonntag kräftig ausfallen, wie Meteorologen nun berichten. Aber alles auf Anfang, wie werden die kommenden Tage jetzt wettertechnisch ablaufen und wo sind Gewitter am wahrscheinlichsten?

Überblick: Wann in Österreich jetzt wo mit Gewittern zu rechnen ist Samstag, 30. Mai : vor allem im Norden und Osten ab den Nachmittagsstunden

: vor allem im Norden und Osten ab den Nachmittagsstunden Sonntag, 31. Mai : von der Früh weg teils östlich von Salzburg; ab Mittag dann auch im Westen, Süden und Nordosten teils „heftige“ Gewitter möglich

: von der Früh weg teils östlich von Salzburg; ab Mittag dann auch im Westen, Süden und Nordosten teils „heftige“ Gewitter möglich Montag, 1. Juni: im Norden und Osten von der Früh weg, später auch im Südosten Genauere Infos findet ihr im folgenden Artikel.

Gewitter: Was uns am Samstag erwartet

Während am Freitag, 29. Mai 2026, im ganzen Land nahezu ungetrübt die Sonne scheint, ziehen im Norden und Osten des Landes am Samstag, 30. Mai 2026, bereits in den Vormittagsstunden dichtere Wolken durch. „Ab dem Nachmittag bilden sich hier Schauer und Gewitter“, wissen die Experten von „Skywarn Austria“. Im Süden und Westen wird es solche nur vereinzelt geben – und da vor allem am Abend und in der Nacht, wo die Gewitter- und Schauergefahr auch im Osten und Norden weiter nicht gebannt ist. Seitens der „österreichischen Unwetterzentrale“ heißt es, dass gegen Mittag zunächst nördlich der Donau gewittrige Schauer aufziehen. „In der zweiten Tageshälfte steigt die Neigung zu lokal heftigen Gewittern auch vom Mostviertel bis ins Burgenland.“ Am längsten trocken bleibt es in Vorarlberg, so die „GeoSphere Austria„.

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Gewitter-Sonntag: Wo sie am stärksten ausfallen könnten

Zum Mai-Abschluss am Sonntag erwartet uns erst noch ein Mix aus Sonne, Wolken und vereinzelten Schauern. Schon ab der Mittagszeit werden sich dann allerdings über das ganze Land verteilt „Schauer und teils kräftige Gewitter“ bilden, so Skywarn Austria. Laut Unwetterzentrale wird es von der Früh weg östlich von Salzburg „immer wieder schauerartigen, mitunter auch gewittrigen Regen“ geben. Ab Mittag nimmt die Schauer- und Gewitterneigung dann aber auch im Westen, Süden und äußersten Nordosten zu. Die Experten dazu: „Gerade in den zuvor sonnigen Regionen können die Gewitter auch wieder heftig ausfallen.“

Auch am Montag „einige Schauer und Gewitter“

In die neue Woche starten wir dann ebenfalls wieder mit „einigen Schauern und Gewittern“. Die GeoSphere Austria prognostiziert einen verbreitet unbeständigen Tag, wobei bereits von der Früh weg teils dichtere Wolkenfelder mit Regenschauern durchziehen. Vor allem im Norden und Osten, später auch im Südosten ist auch mit Gewittern zu rechnen.