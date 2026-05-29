Ab Jänner: Neue Pickerl-Intervalle sorgen für „Unsicherheit“ und Kritik

Die neuen Pickerl-Intervalle, die ab Jänner 2027 angedacht sind, sorgen nicht überall nur für Freudensprünge. Während man beim ÖAMTC auch die Vorzüge sieht, übt man doch auch Kritik und fordert das "digitale Pickerl".

Die Intervalle der Pickerl-Überprüfung sollen sich mit 1. Jänner 2027 ändern. Statt des bewährten 3-2-1-Systems kommt ein 4-2-2-2-1-System. Heißt: Statt nach drei und zwei Jahren (und danach jährlich) sollen künftig Autos erst nach vier Jahren, dann drei Mal erst nach zwei Jahren und erst ab einem Fahrzeugalter von zehn Jahren jährlich in die Werkstatt fürs Pickerl müssen. Alles dazu auch hier: Seltener in die Werkstatt: Wie du das neue Pickerl ab Jänner bekommst.

ÖAMTC fordert „digitales Pickerl“

Dadurch sollen Kfz-Halter finanziell entlastet werden. „Ein Gedanke, der in Zeiten hoher Mobilitätskosten durchaus zu begrüßen ist“, so der ÖAMTC nun in einer Aussendung. Die Pläne hätte die Regierung allerdings „nicht zu Ende gedacht“, meint Bernhard Wiesinger, Leiter der Interessenvertretung des ÖAMTC. Und weiter: „Der Gesetzesvorschlag sieht vor, dass zwei Millionen Fahrzeughalter:innen extra eine Begutachtungsstelle aufsuchen müssen, um sich eine Plakette abzuholen und einen neuen Fälligkeitstermin in der zentralen Prüfdatenbank eintragen zu lassen. Das ist nicht nur mühsam für die Konsument:innen, sondern wird auch Verwaltungskosten in Höhe von etwa 23 Millionen Euro verursachen.“ Er fordert die gleichzeitige Einführung des „digitalen Pickerls“, das an dieser Stelle für „echte Entlastung“ sorgen würde. Aus dem Ministerium heißt es dazu gegenüber 5 Minuten: „Aktuell gibt es Überlegungen das Pickerl zu digitalisieren, diese sind jedoch noch nicht konkret.“

In alpinen Regionen häufiger schwere Mängel als im Flachland

Außerdem weist man beim Club auf signifikante regionale Unterschiede hin. Eine Analyse der österreichweit in der „Pickerldatenbank“ erfassten Zahlen zeigt dabei, dass in alpinen Regionen häufiger schwere Mängel auftreten als im Flachland – und das teils schon nach fünf Jahren. Im Flachland wird da bei etwa jedem vierten Auto mindestens ein schwerer Mangel festgestellt, im größten alpinen Bezirk Liezen sind es nach fünf Jahren schon 38 Prozent der Autos.

„Längere Prüfintervalle werden dazu führen, dass…“

Das würde laut ÖAMTC vor allem an den intensiveren Wintern und der verstärkten Nutzung von Streusalz liegen. „Längere Prüfintervalle werden dazu führen, dass in Zukunft solche Schäden später erkannt werden, was wiederum die Reparaturkosten massiv erhöhen kann“, so Wiesinger. „Wenn man will, dass alle profitieren, sollte man über ein 2-Jahres-Prüfintervall etwa ab einem Fahrzeugalter von sieben Jahren noch einmal nachdenken.“

Das rät der ÖAMTC nun

Die neuen Intervalle würden bei Konsumenten auch schon für „Unsicherheit und Rückfragen“ sorgen. Daher hat der ÖAMTC nun eine zentrale Empfehlung: In den „Zwischenjahren“ – also zwischen zwei Überprüfungen – rät man vor allem bei stark belasteten Baugruppen zur Sicherheits-Überprüfung. „Das gilt insbesondere für Vielfahrer:innen, aber auch für Bewohner:innen schneereicher Regionen“, so die Experten.