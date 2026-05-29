Mann stirbt bei Badeunfall im Prebersee

Beim Prebersee im Lungau ist am Freitagmittag ein älterer Schwimmer verstorben. Trotz schneller Hilfe von Ersthelfern und Notarzt konnte der Mann nicht mehr gerettet werden.

Am Freitagmittag ist es am Prebersee bei Tamsweg im Lungau zu einem tödlichen Badeunfall gekommen.

Am Freitagmittag ist es am Prebersee bei Tamsweg im Lungau zu einem tödlichen Badeunfall gekommen.

Am Freitagmittag ist es am Prebersee bei Tamsweg im Lungau zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Ein älterer Mann verlor dabei sein Leben. Der Mann war laut Wasserrettung zum Schwimmen in den See gegangen und später von Angehörigen als vermisst gemeldet worden. Kurz nach dem Notruf konnten Passanten und Ersthelfer den Mann im Wasser entdecken und aus dem See bergen.

Reanimationsversuche erfolglos: Mann verstarb

Die Helfer begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Auch der wenig später eintreffende Notarzt setzte diese fort. Dennoch kam jede Hilfe zu spät, der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.