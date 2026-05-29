Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: ÖRK/ Pexels
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt eine Rettungskraft und im Hintergrund einen Teich.
Am Freitagmittag ist es am Prebersee bei Tamsweg im Lungau zu einem tödlichen Badeunfall gekommen.
Lungau
29/05/2026
Notfall

Mann stirbt bei Badeunfall im Prebersee

Beim Prebersee im Lungau ist am Freitagmittag ein älterer Schwimmer verstorben. Trotz schneller Hilfe von Ersthelfern und Notarzt konnte der Mann nicht mehr gerettet werden.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Am Freitagmittag ist es am Prebersee bei Tamsweg im Lungau zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Ein älterer Mann verlor dabei sein Leben. Der Mann war laut Wasserrettung zum Schwimmen in den See gegangen und später von Angehörigen als vermisst gemeldet worden. Kurz nach dem Notruf konnten Passanten und Ersthelfer den Mann im Wasser entdecken und aus dem See bergen.

Reanimationsversuche erfolglos: Mann verstarb

Die Helfer begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Auch der wenig später eintreffende Notarzt setzte diese fort. Dennoch kam jede Hilfe zu spät, der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: