Lotto-Ziehung am 29. Mai: Diese Zahlen wurden am Freitag gezogen

2,1 Millionen Euro waren im Topf, als es am Freitag, 29. Mai 2026, bei der Ziehung von "Lotto 6 aus 45" um einen Doppeljackpot gegangen ist. Wir haben hier jetzt die gezogenen Zahlen für euch.

Sowohl beim Joker als auch bei der Lotto-Ziehung ist es am Mittwoch, 27. Mai 2026, um einen Jackpot gegangen. Sowohl beim Joker als auch bei Lotto geht es nun am Freitag, 29. Mai 2026, um einen Doppeljackpot. Bei beiden Ziehungen hat es am Mittwoch nämlich keinen Gewinner gegeben. Damit ist es am Freitag um 2,1 Millionen Euro bei Lotto „6 aus 45“ gegangen, beim Joker waren immerhin rund 500.000 Euro im Topf. In der folgenden Infobox findet ihr die Zahlen, die bei der Ziehung gezogen worden sind.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, 29. Mai 2026, gezogen: Lotto : 6,18,20,27,31,35 ; Zusatzzahl: 33

: 6,18,20,27,31,35 ; Zusatzzahl: 33 LottoPlus : 5,9,23,28,34,38

: 5,9,23,28,34,38 Joker: 8,4,0,7,3,1 Angaben ohne Gewähr

LottoPlus-Sechser am Mittwoch nach Oberösterreich

Während die Sonntagsziehung noch gänzlich ohne Hauptgewinne ausgekommen ist, konnte am Mittwoch zumindest ein Oberösterreicher bei LottoPlus richtig abräumen. Er oder sie hatte im dritten von sechs Quicktipps die richtige Kombination und darf sich über einen Gewinn von mehr als 183.000 Euro freuen. Immerhin zwei Personen haben auch beim Fünfer mit Zusatzzahl noch etwas Geld mit nach Hause nehmen können. Ein Kärntner sowie ein Wiener haben so je knapp 43.000 Euro gewonnen.