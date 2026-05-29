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Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Mann bzw die Silhouette eines Mannes und dahinter Geldbündel.
Die größte Bargeldschenkung im Jahr 2025 lag bei nicht weniger als 131 Millionen Euro.
Österreich
29/05/2026
2025
Exklusiv

131 Millionen Euro: Österreicher hat ein Vermögen verschenkt

Auch im Vorjahr haben sich die Österreicher wieder schenkfreudig gezeigt. 12,5 Milliarden Euro haben in unterschiedlicher Form den Besitzer gewechselt. Die höchste Bargeldschenkung? Nicht weniger als 131 Millionen Euro.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(376 Wörter)
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Nachdem im Jahr 2024 mit 14,5 Milliarden Euro – mehr dazu hier: 660 Millionen Euro: Österreicher schenkt Verwandtem ein Vermögen – ein Rekordwert an Schenkungen gelungen ist, liegen nun auch die Zahlen für das Jahr 2025 vor. „Insgesamt gab es im vergangenen Jahr anzeigenpflichtige Schenkungen in der Höhe von etwa 12,5 Milliarden Euro“, heißt es dazu aus dem Finanzministerium exklusiv gegenüber 5 Minuten. Wie sich diese Summe zusammensetzt, erfahrt ihr übrigens in der folgenden Tabelle.

Art der SchenkungAnzahlSumme (in Euro)Mittelwert (in Euro)
Bargeld22.2204,3 Milliarden193.817,90
Kapitalforderungen4.1872,88 Milliarden686.758,97
Anteile an Kapital-Gesellschaften4.0633,66 Milliarden899.773,96
Stille Gesellschaften4913,6 Millionen278.395,67
Anteile an Personen-Gesellschaften355923,5 Millionen2.601.405,55
Betriebe1.158201 Millionen173.592,73
bewegliches Vermögen1.012235 Millionen232.228,96
immaterielles Vermögen2.684357,75 Millionen133.289,89

Schenkungen 2025: Verwandt oder nicht verwandt

Auswertungen gibt es auch hinsichtlich des Verwandtschaftsverhältnisses des Schenkenden zum Beschenkten. Demnach unterscheiden sich sowohl Anzahl (und damit auch Summe) als auch Mittelwert massiv. Fast 31.000 anzeigepflichtige Schenkungen zwischen verwandten Personen hat es gegeben, dabei kam man im Vorjahr auf einen Mittelwert von mehr als 374.000 Euro. Schenkungen zwischen nicht verwandten Personen gab es 2025 insgesamt 4.775 mit einem Mittelwert von 205.253,17 Euro. Aufgelistet findet ihr die Daten wieder in der folgenden Tabelle.

VerhältnisAnzahlSumme (in Euro)Mittelwert (in Euro)
Verwandt30.95311,59 Milliarden374.397,24
Nicht verwandt4.775980,1 Millionen205.253,17

131 Millionen Euro haben den Besitzer gewechselt

Die größte Bargeldschenkung hatte es derweil in sich. Nicht weniger als 131 Millionen Euro haben so nämlich im Jahr 2025 den Besitzer gewechselt, heißt es seitens des Finanzministeriums auf Nachfrage von 5 Minuten. Genauer wird es allerdings nicht mehr. Das Ministerium kann nämlich weder zum Bundesland, in dem die Schenkung durchgeführt worden ist, noch zum Verwandtschaftsverhältnis eine Auskunft erteilen. Schenkungssummen in dieser Höhe sind aber freilich eine absolute Ausnahme, liegt der Mittelwert der anzeigepflichtigen Bargeldschenkungen doch bei unter 200.000 Euro.

Wann Schenkungen in Österreich anzeigepflichtig sind

Übrigens: Diese hohen Schenkungssummen gelten als „Zweckzuwendungen unter Lebenden“. Heißt auch: Für Erbschaften oder Schenkungen von Grundstücken gibt es keine Anzeigepflicht. Und: Schenkt man im Jahr an einen Angehörigen (Familienmitglied) weniger als 50.000 Euro oder innerhalb von fünf Jahren weniger als 15.000 Euro an jemanden, mit dem man nicht verwandt ist, muss man das ebenfalls nicht melden. Die insgesamte Schenkungssumme des Vorjahres wird also noch einmal deutlich höher sein als jene 12,5 Milliarden Euro, die anzeigepflichtig waren.

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