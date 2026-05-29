131 Millionen Euro: Österreicher hat ein Vermögen verschenkt

Nachdem im Jahr 2024 mit 14,5 Milliarden Euro – mehr dazu hier: 660 Millionen Euro: Österreicher schenkt Verwandtem ein Vermögen – ein Rekordwert an Schenkungen gelungen ist, liegen nun auch die Zahlen für das Jahr 2025 vor. „Insgesamt gab es im vergangenen Jahr anzeigenpflichtige Schenkungen in der Höhe von etwa 12,5 Milliarden Euro“, heißt es dazu aus dem Finanzministerium exklusiv gegenüber 5 Minuten. Wie sich diese Summe zusammensetzt, erfahrt ihr übrigens in der folgenden Tabelle.

Art der Schenkung Anzahl Summe (in Euro) Mittelwert (in Euro) Bargeld 22.220 4,3 Milliarden 193.817,90 Kapitalforderungen 4.187 2,88 Milliarden 686.758,97 Anteile an Kapital-Gesellschaften 4.063 3,66 Milliarden 899.773,96 Stille Gesellschaften 49 13,6 Millionen 278.395,67 Anteile an Personen-Gesellschaften 355 923,5 Millionen 2.601.405,55 Betriebe 1.158 201 Millionen 173.592,73 bewegliches Vermögen 1.012 235 Millionen 232.228,96 immaterielles Vermögen 2.684 357,75 Millionen 133.289,89

Schenkungen 2025: Verwandt oder nicht verwandt

Auswertungen gibt es auch hinsichtlich des Verwandtschaftsverhältnisses des Schenkenden zum Beschenkten. Demnach unterscheiden sich sowohl Anzahl (und damit auch Summe) als auch Mittelwert massiv. Fast 31.000 anzeigepflichtige Schenkungen zwischen verwandten Personen hat es gegeben, dabei kam man im Vorjahr auf einen Mittelwert von mehr als 374.000 Euro. Schenkungen zwischen nicht verwandten Personen gab es 2025 insgesamt 4.775 mit einem Mittelwert von 205.253,17 Euro. Aufgelistet findet ihr die Daten wieder in der folgenden Tabelle.

Verhältnis Anzahl Summe (in Euro) Mittelwert (in Euro) Verwandt 30.953 11,59 Milliarden 374.397,24 Nicht verwandt 4.775 980,1 Millionen 205.253,17

131 Millionen Euro haben den Besitzer gewechselt

Die größte Bargeldschenkung hatte es derweil in sich. Nicht weniger als 131 Millionen Euro haben so nämlich im Jahr 2025 den Besitzer gewechselt, heißt es seitens des Finanzministeriums auf Nachfrage von 5 Minuten. Genauer wird es allerdings nicht mehr. Das Ministerium kann nämlich weder zum Bundesland, in dem die Schenkung durchgeführt worden ist, noch zum Verwandtschaftsverhältnis eine Auskunft erteilen. Schenkungssummen in dieser Höhe sind aber freilich eine absolute Ausnahme, liegt der Mittelwert der anzeigepflichtigen Bargeldschenkungen doch bei unter 200.000 Euro.

Wann Schenkungen in Österreich anzeigepflichtig sind

Übrigens: Diese hohen Schenkungssummen gelten als „Zweckzuwendungen unter Lebenden“. Heißt auch: Für Erbschaften oder Schenkungen von Grundstücken gibt es keine Anzeigepflicht. Und: Schenkt man im Jahr an einen Angehörigen (Familienmitglied) weniger als 50.000 Euro oder innerhalb von fünf Jahren weniger als 15.000 Euro an jemanden, mit dem man nicht verwandt ist, muss man das ebenfalls nicht melden. Die insgesamte Schenkungssumme des Vorjahres wird also noch einmal deutlich höher sein als jene 12,5 Milliarden Euro, die anzeigepflichtig waren.