Wetterprognose für Österreich: Wo am Samstag Gewitter möglich sind

Bei Temperaturen von bis zu 31 Grad wird am Samstag in Österreich ein Wolken-Sonne-Mix erwartet. Hier und da sind auch Gewitter möglich, wir haben die Infos für euch.

Während am Vormittag in weiten Teilen Österreichs am Samstag, 30. Mai 2026, noch die Sonne scheint und nur harmlose Schleierwolken unterwegs sind, ziehen im Norden schon in der Früh dichtere Wolken auf. Diese breiten sich dann im Verlauf des Tages auch weiter nach Süden aus und „bringen oft Regenschauer, in den nördlichen Landesteilen mitunter auch Gewitter“, weiß man seitens der GeoSphere Austria.

Diese Temperaturen erwarten uns am Samstag in Österreich

Am längsten trocken dürfte es dabei in Vorarlberg bleiben. Großteils weht der Wind schwach bis mäßig, im Norden und Nordosten des Landes kann er aber auch lebhaft aus West bis Nordwest kommen. Die Österreicher gehen jedenfalls mit Temperaturen in der Früh von fünf bis 16 Grad und Tageshöchstwerten von 25 bis 31 Grad durch den Tag. Die höchsten Werte werden im Westen erwartet.

So geht es mit dem Wetter in Österreich weiter

Das Wochenende wird generell von unbeständigem Wetter dominiert. Am Sonntag sind teils kräftige Gewitter auch in den übrigen Landesteilen möglich und auch zum Start in die neue Woche wird sich die Lage wohl nicht so bald beruhigen. Alles dazu könnt ihr auch hier nachlesen: „Kräftige Gewitter“ im Anmarsch: Wann es in Österreich wo krachen soll.