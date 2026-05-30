Osttirol: Urlauberin stürzt in Bergsee und verletzt sich schwer

Unglück beim Wandern in Osttirol: Eine 54-jährige Urlauberin aus Bayern rutschte am Schwarzsee auf einem nassen Stein ab, stürzte in das Gewässer und verletzte sich dabei schwer am Oberschenkel.

Nach dem schweren Sturz am alpinen Schwarzsee musste die verunglückte Wanderin per Luftrettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen werden.

Nach dem schweren Sturz am alpinen Schwarzsee musste die verunglückte Wanderin per Luftrettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen werden.

Ein Freitagsausflug in die Osttiroler Bergwelt endete für eine Urlauberin im Krankenhaus. Gegen 14:30 Uhr war eine 54-jährige Frau aus Bayern in Begleitung einer weiteren Person im Arntal unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Auf einer Höhe von knapp 2.500 Metern verlor sie am nordwestlichen Ufer des Schwarzsees den Halt. Sie rutschte auf einem feuchten Stein aus und fiel in das Gewässer.

Rettung per Hubschrauber

Bei dem Sturz zog sich die Deutsche eine schwere Verletzung am linken Oberschenkel zu. Nach der Erstversorgung vor Ort musste die Verletzte aufgrund des alpinen Geländes vom Notarzthubschrauber Christopherus 7 geborgen werden. Sie wurde für die weitere Behandlung in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.