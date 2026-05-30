Gilt auch für Urlauber: Kroatien begrenzt Alkoholverkauf ab 21 Uhr

Kroatien verbietet den nächtlichen Alkoholverkauf in Urlauber-Hotspots. Das betrifft auch die rund 1,5 Mio. Österreicher, die jährlich das Land besuchen - doch es gibt ausnahmen.

Kroatien zieht im Kampf gegen ausufernden Partytourismus die Reißleine. Das Parlament in Zagreb hat eine Gesetzesänderung beschlossen, die es Kommunen erlaubt, nächtliche Verkaufsverbote für Alkohol zu verhängen – das gilt auch für die rund 1,5 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, welche jährlich nach Kroatien reisen. Die Neuregelung stieß auf breite Zustimmung: Alle 117 anwesenden Abgeordneten stimmten für die Reform, von der Gastronomiebetriebe wie Bars und Restaurants jedoch ausgenommen sind, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Knapp 1,5 Millionen Urlauber betroffen

Ziel der Maßnahme ist es, die Auswüchse des Massentourismus einzudämmen. Städte und Gemeinden erhalten die rechtliche Handhabe, den Alkoholverkauf einzuschränken. Tourismusminister Tonci Glavina betonte, dass es vor allem darum gehe, die Lebensqualität der Einheimischen zu sichern, „die in einer guten Symbiose mit dem Tourismus leben will und nicht, dass die ganze Stadt oder Region nur für den Tourismus existiert“.

Verbot von 6 bis 21 Uhr

Die ersten Hotspots setzen die neuen Regeln bereits um. In der Adria-Metropole Split soll demnach ein Verkaufsverbot von 21 bis 6 Uhr gelten, um Betrunkenheit und Ruhestörungen auf den Straßen zu reduzieren. Ähnliche Schritte planen die Insel Hvar sowie die Küstenstadt Zadar, während in der Hauptstadt Zagreb eine Umsetzung derzeit geprüft wird. Neben den lokalen Verboten verschärft das Gesetz auch den Jugendschutz: Das Verkaufspersonal ist verpflichtet, die Abgabe von Alkohol an Personen unter 18 Jahren zu verweigern, sofern kein gültiger Lichtbildausweis vorgelegt wird.