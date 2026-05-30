Gewitter in Österreich: Karten zeigen, welche Regionen betroffen sind

Am Samstag, 30. Mai 2026, sind vor allem in den Nachmittags- und frühen Abendstunden Gewitter in Österreich möglich. Wo sie am ehesten zu erwarten sind, erfahrt ihr hier bei uns.

Am Samstag könnte es stellenweise in Österreich zu Gewittern kommen.

Am Samstag könnte es stellenweise in Österreich zu Gewittern kommen.

Von Tschechien und Bayern her ziehen im Tagesverlauf in Österreich Wolken und Regenschauer auf. Damit steigt vor allem am Nachmittag und Abend die Gewitterneigung „deutlich“ an, wissen Meteorologen. Erste gewittrige Schauer sind dabei zunächst ab etwa Mittag im Mühl- und Waldviertel möglich, gegen Abend steigt die Neigung dann zu lokal kräftigen Gewittern auch im Norden und Osten an, so die österreichische Unwetterzentrale. Und: „Mit den Gewittern besteht eine erhöhte Gefahr von Sturmböen.“

©österreichische Unwetterzentrale | Die österreichische Unwetterzentrale warnt in mehreren Bundesländern vor möglichen Gewittern. ©UBIMET | Gleichzeitig zeigt man auch auf, wie viel Regen wo fallen könnte.

Gewitter in Österreich: Vor diesen Gefahren wird jetzt gewarnt

Auch die GeoSphere Austria berichtet von immer dichter werdenden Wolken von Norden her und Regenschauern sowie Gewittern „vor allem in Ober- und Niederösterreich“. Gewarnt wird vor „zeitweise stürmischen Windböen“. Punktuell könne es auch zu Überschwemmungen kommen, Blitzschläge könnten zu Stromausfällen führen und Gebäude oder Bäume in brand stecken. „Aufgrund von Sturmböen können Gegenstände herumgewirbelt werden, Äste abbrechen und vereinzelt auch Bäume umfallen“, so die GeoSphere Austria-Experten.

©GeoSphere Austria Auch bei der GeoSphere Austria gibt es eine Gewitterwarnung – vor allem im Norden der Steiermark und des Burgenlands, in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Wind kann stürmisch auffrischen, „selbst wenn gar kein kräftiges Gewitter durchzieht“

Auch die Meteorologen von „Unwetter Österreich“ haben eine Prognose abgegeben und kündigen mögliche Gewitter vor allem in Salzburg, Ober- und Niederösterreich, Wien und im Nordburgenland an. „Auch weiter südlich sind in weiterer Folge ein paar Schauer oder Gewitter möglich, dabei kann der Wind ebenfalls kräftig bis stürmisch auffrischen, selbst wenn gar kein kräftiges Gewitter durchzieht“, wissen die Experten.

Wo es überwiegend trocken bleibt und wie es weiter geht

Überwiegend trocken dürfte es von Osttirol bis in die Weststeiermark bleiben, dort ist auch weiterhin viel Sonnenschein zu erwarten. Am Sonntag werden Gewitter dann dafür in ganz Österreich möglich sein, diese dürften dann auch stellenweise kräftiger ausfallen. Alles zur weiteren Prognose findet ihr auch hier: „Kräftige Gewitter“ im Anmarsch: Wann es in Österreich wo krachen soll.