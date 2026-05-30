Rad-Ausflug endet im Spital – beide Freunde alkoholisiert

Zwei Freunde waren in Hofkirchen im Mühlkreis nebeneinander mit Fahrrad und E-Bike unterwegs. Dann kam es zur Kollision - einer der beiden stürzte und musste ins Klinikum.

Am Freitag, dem 29. Mai 2026, waren zwei Freunde aus dem Bezirk Schärding im Gemeindegebiet von Hofkirchen im Mühlkreis (Oberösterreich) unterwegs. Die beiden Männer, 31 und 28 Jahre alt, fuhren kurz vor 19 Uhr nebeneinander aus Richtung Au kommend in Richtung Freizell. Einer war mit einem Fahrrad, der andere mit einem E-Bike unterwegs. Nach Angaben des 31-Jährigen kam es dann plötzlich zu einer gefährlichen Situation.

Schlenker führte zum Sturz

Der 28-Jährige soll mit seinem Fahrrad einen Schlenker nach rechts gemacht haben. Dadurch berührten sich die beiden Fahrräder. Der 31-Jährige konnte einen Sturz noch verhindern. Sein Freund hatte weniger Glück: Der 28-Jährige kam zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er in das Klinikum Rohrbach gebracht.

Beide alkoholisiert

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei beiden Lenkern Alkoholisierungssymptome fest. Daraufhin wurden Alkomattests durchgeführt. Beim 31-Jährigen wurde laut Landespolizeidirektion Oberösterreich ein Wert von 1,18 Promille gemessen. Beim verletzten 28-Jährigen ergab der Test 1,68 Promille. Für beide Männer hat der Vorfall nun auch rechtliche Folgen. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilt: „Beide Lenker werden angezeigt“.