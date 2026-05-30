Italien-Urlaub wird teurer: Strandbäder erhöhen Preise für Liegen und Schirme

Der Italien-Urlaub wird teurer: Laut einer aktuellen Studie steigen die Preise für Liegen und Schirme im Sommer 2026 im Schnitt um sechs Prozent. Einige Regionen sind aber deutlich günstiger.

Ein Sonnenschirm und zwei Liegen am italienischen Strand kosten in der Hauptsaison je nach Urlaubsort zwischen 164 und 368 Euro pro Woche.

Ein Sonnenschirm und zwei Liegen am italienischen Strand kosten in der Hauptsaison je nach Urlaubsort zwischen 164 und 368 Euro pro Woche.

Wer die kommenden Sommermonate an Italiens Küsten verbringen möchte, muss mit höheren Kosten rechnen. Eine aktuelle Erhebung des Konsumentenschutzverbands Altroconsumo zeigt, dass die Tarife für Sonnenschirme und Strandliegen im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um sechs Prozent geklettert sind. Schaut man auf die Entwicklung der letzten fünf Jahre, fällt das Plus mit insgesamt 24 Prozent noch deutlicher aus

Kosten im Überblick

Wie „Südtirol News“ berichtet, hat der Verband für die Datenbasis verdeckte Anfragen an 222 Betriebe in zehn populären Ferienorten gerichtet, wobei die erste Augustwoche untersucht wurde. Besonders kräftig fällt der Aufschlag auf Sizilien in Taormina und Giardini Naxos mit bis zu 16 Prozent aus, gefolgt von Alghero mit 14 Prozent und Gallipoli mit zehn Prozent. Das ligurische Alassio ist laut der Erhebung der teuerste Ort, wo ein Platz in der ersten Reihe mit einem Schirm und zwei Liegen für eine Woche im Schnitt 368 Euro kostet. Wesentlich preiswerter kommen Reisende im Adria-Badeort Lignano weg, der besonders bei österreichischen Urlaubern beliebt ist und mit durchschnittlich 164 Euro zu Buche schlägt. Als positives Gegenbeispiel hebt die Organisation die ligurische Gemeinde Spotorno hervor, die den Anteil freier Strände ausgeweitet hat und dort kostenfreie Services wie Reinigung, Rettungsdienst und Duschen anbietet.

91.000 Unterschriften bei Petition

Laut einer ergänzenden Umfrage ist das Publikum gespalten: Während 37 Prozent der Befragten bewirtschaftete Strandbäder wegen des Komforts bevorzugen, nutzen 35 Prozent vor allem freie Strände aufgrund der Kostenfreiheit und Flexibilität. Angesichts jener Entwicklung fordert Altroconsumo eine Reform des Systems der Strandkonzessionen mit mehr freien Stränden, weniger Konzessionen sowie regelmäßigen und transparenten Ausschreibungen. Eine entsprechende Petition hat bereits mehr als 91.000 Unterschriften gesammelt.