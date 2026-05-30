Neu: So kannst du dir die billigsten Spritpreise schicken lassen

Der beliebte Spritpreisvergleich der E-Control hat eine neue Funktion dazubekommen. Ab sofort kann man sich die billigsten Spritpreise per Mail zu gewünschten Zeitpunkten als Abo zuschicken lassen. Wie das geht, erfahrt ihr hier.

Die Spritpreise kann man sich jetzt direkt per Mail zuschicken lassen.

Die Spritpreise kann man sich jetzt direkt per Mail zuschicken lassen.

Seit 2011 gibt es bereits den Spritpreisvergleich der E-Control, seither haben Autofahrer in Österreich über 55 Millionen Mal diesen genutzt. Täglich sind es im Schnitt über 20.000 Nutzer, die sich so erkundigen, wie viel Diesel und Benzin in ihrer Umgebung gerade ausmachen. Doch auch preisbewusste Autofahrer denken nicht vor jeder Fahrt zur Tankstelle daran, die aktuellen Preise zu vergleichen, weiß man im Wirtschaftsministerium. Daher hat man einen neuen Service beim Spritpreisrechner eingeführt: Die Preisinformationen können ab sofort abonniert werden.

Günstigsten Spritpreise und Tankstellen kommen jetzt direkt per Mail

„Mit dem neuen Service des Spritpreisrechners muss man nicht mehr selbst an den Preisvergleich auf der Website denken, der Preisvergleich kommt automatisch“, heißt es seitens des Ministeriums. Die günstigsten Tankstellen in der gewünschten Region werden daraufhin regelmäßig zur Wunschzeit per E-Mail verschickt. Den Preisvergleich der E-Control inklusive nun auch Abo-Möglichkeit findet ihr übrigens hier online.

Wie du den Spritpreisvergleich abonnieren kannst: auf der Website die Schaltfläche „Spritpreise per E-Mail“ anklicken

E-Mail-Adresse angeben

gewünschte Informationen und Versandzeitpunkte auswählen und speichern

in Bestätigungs-E-Mail auf Verifizierungslink klicken

um Infos zu ändern oder Abo zu löschen einfach auf den Link in der letzten Mail klicken und die Eingaben entsprechend anpassen

Was man beim Spritpreisvergleich per E-Mail alles auswählen kann: Kraftstoffe Diesel, Benzin und CNG stehen zur Auswahl

einzelne oder alle Wochentage können gewählt werden

bis zu fünf unterschiedliche Zeiten können gewählt werden

Tankstellen mit fünf günstigsten Preisen können zugeschickt werden – entweder vom Bezirk oder die nächsten zum eigenen Standort

Mediane für ganz Österreich, einzelne Bundesländer oder einzelne Bezirke können geschickt werden

Wie oft müsst ihr tanken? Mehrmals die Woche. Einmal in der Woche. Zwei bis dreimal im Monat Einmal im Monat. Nie, ich gehe zu Fuß / fahre mit den Öffis. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Neuer Spritpreis-Service: Preisvergleich „einfacher als je zuvor“

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer weiß: „Mit dem neuen Spritpreis-Service wird der Preisvergleich einfacher als je zuvor: Autofahrerinnen und Autofahrer sehen künftig rasch, wo es in ihrer Nähe günstiger ist und können sich die besten Preise zur Wunschzeit automatisch zuschicken lassen.“ Damit möchte man die Konsumenten stärken und den Wettbewerb am Tankstellenmarkt weiter erhöhen. „Österreich liegt bei den Nettotreibstoffpreisen mittlerweile deutlich unter dem Durchschnitt des Euroraums“, so Hattmannsdorfer.