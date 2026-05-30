14-Jähriger streifte Buben: Zwölfjähriger stürzte und wurde verletzt
Ein 12-jähriger Radfahrer wurde am Freitagabend in Laakirchen leicht verletzt. Laut Polizei fuhr ein 14-jähriger E-Scooter-Lenker nach dem Zusammenstoß einfach weiter.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Am Freitag, dem 29. Mai 2026, kam es gegen 19 Uhr in der Neuwirthstraße in Laakirchen zu einem Unfall. Ein 14-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden war dort laut Landespolizeidirektion Oberösterreich mit seinem E-Scooter unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 12-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Gmunden, mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg. Beim Vorbeifahren streifte der 14-jährige E-Scooter-Lenker den Radfahrer. Der 12-Jährige kam dadurch zu Sturz und wurde leicht verletzt. Der E-Scooter-Lenker setzte nach dem Unfall seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort“, heißt es von der Landespolizeidirektion Oberösterreich.