14-Jähriger streifte Buben: Zwölfjähriger stürzte und wurde verletzt

Am Freitag, dem 29. Mai 2026, kam es gegen 19 Uhr in der Neuwirthstraße in Laakirchen zu einem Unfall. Ein 14-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden war dort laut Landespolizeidirektion Oberösterreich mit seinem E-Scooter unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 12-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Gmunden, mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg. Beim Vorbeifahren streifte der 14-jährige E-Scooter-Lenker den Radfahrer. Der 12-Jährige kam dadurch zu Sturz und wurde leicht verletzt. Der E-Scooter-Lenker setzte nach dem Unfall seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort“, heißt es von der Landespolizeidirektion Oberösterreich.