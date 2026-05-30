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Auf dem Foto von www.5min.at sieht man ein Rettungsauto des Roten Kreuzes.
Der 12-Jährige stürzte nach dem Zusammenstoß und wurde leicht verletzt.
Gmunden
30/05/2026
Unfall

14-Jähriger streifte Buben: Zwölfjähriger stürzte und wurde verletzt

Ein 12-jähriger Radfahrer wurde am Freitagabend in Laakirchen leicht verletzt. Laut Polizei fuhr ein 14-jähriger E-Scooter-Lenker nach dem Zusammenstoß einfach weiter.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)
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Am Freitag, dem 29. Mai 2026, kam es gegen 19 Uhr in der Neuwirthstraße in Laakirchen zu einem Unfall. Ein 14-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden war dort laut Landespolizeidirektion Oberösterreich mit seinem E-Scooter unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 12-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Gmunden, mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg. Beim Vorbeifahren streifte der 14-jährige E-Scooter-Lenker den Radfahrer. Der 12-Jährige kam dadurch zu Sturz und wurde leicht verletzt. Der E-Scooter-Lenker setzte nach dem Unfall seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort“, heißt es von der Landespolizeidirektion Oberösterreich.

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