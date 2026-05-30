Erste Gewitter ziehen ab, neue schon wieder im Anmarsch

Eine erste Gewitterlinie ist in den vergangenen Stunden durch Teile Nord- und Nordostösterreichs gezogen. Diese zieht bald nach Ungarn ab. In Oberösterreich und im Westen Niederösterreichs hat sich aber schon was Neues gebildet.

Jene Gewitterlinie, die in den letzten Stunden mit Windspitzen von bis zu 100km/h durch Nordostösterreich gezogen ist, schwächt sich aktuell ab und wird bald auch nach Ungarn abziehen, berichten die Meteorologen von „Skywarn Austria“ nun. Kräftigere Zellen gibt es derzeit nur mehr im Weinviertel, wo man mit Starkregen, kleinem Hagel und Sturmböen rechnen muss. Alle Informationen zum Gewitter bisher auch hier: Gewitter in Österreich: Karten zeigen, welche Regionen betroffen sind.

Gewitter bringen vor allem stürmischen Wind mit sich

Wie stark der Wind bisher war, zeigt auch ein Facebook-Posting der österreichischen Unwetterzentrale. Demnach wurde in Weitra (Bezirk Gmünd, Niederösterreich) etwa der Mai-Rekord geknackt. Dort hatte es bis zu 89 km/h. „In Oggau (Neusiedler See, inoffizielle Station) wurden sogar 118 km/h gemessen“, so die Experten.

Nächste Stunden sind hier „recht verbreitet teils kräftige Gewitter“ zu erwarten

Während die ersten Gewitter also bereits abziehen, kommt aus Oberösterreich bzw. dem westlichen Niederösterreich aber auch schon Nachschub, so Skywarn Austria. „Hier entwickeln sich ausgehend vom Mühlviertel nun teils kräftige Gewitter. Die kräftigste Zelle liegt aktuell bei St. Georgen im Walde und zieht Richtung Ybbs an der Donau und Amstetten.“ Dabei ist mit Starkregen, Hagel und Sturmböen zu rechnen, wissen die Meteorologen. Generell seien in den nächsten Stunden in Oberösterreich und Niederösterreich von St. Pölten westwärts recht verbreitet teils kräftige Gewitter zu erwarten. Die größte Gefahr geht dabei weiterhin von Sturmböen aus.