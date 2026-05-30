Wetter in Österreich: Sonntag von den Morgenstunden weg gewitteranfällig

Bei Temperaturen von bis zu 29 Grad wird der Sonntag, 31. Mai 2026, in Österreich von in der Früh weg Gewitter bringen. Hier und da kann zwar auch die Sonne scheinen, schon bald bilden sich aber wieder Gewitter.

Der Mai endet am Sonntag in Österreich unbeständig und gewitteranfällig von den Morgenstunden weg. „Zwischenzeitlich scheint tagsüber die Sonne, tagsüber bilden sich aber immer mehr hochreichende Quellwolken und es entstehen einige Schauer, vor allem im Osten und Süden auch Gewitter“, weiß die GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zehn und 19 Grad und steigen im Tagesverlauf auf bis zu 24 bis 29 Grad an. Bereits am Samstag, 30. Mai 2026, ist es ja zu Gewittern gekommen. Mehr dazu unter anderem hier: Gewitter in Österreich: Karten zeigen, welche Regionen betroffen sind.