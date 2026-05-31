Tödlicher Absturz: Für Jäger (61) kommt jede Hilfe zu spät

Bei Arbeiten an einem Jägersteig in Längenfeld ist am Samstag ein 61-jähriger Italiener rund 30 bis 40 Meter über steiles Gelände abgestürzt. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen, wo er später verstarb.

Am Samstagnachmittag, 30. März, kam es im Gemeindegebiet von Längenfeld, im Jagdrevier „Oberried“ in Tirol, zu einem Alpinunfall mit Todesfolge.

Am Samstagnachmittag, 30. März, kam es im Gemeindegebiet von Längenfeld, im Jagdrevier „Oberried“ in Tirol, zu einem Alpinunfall mit Todesfolge.

Am Samstagnachmittag, 30. März, kam es im Gemeindegebiet von Längenfeld, im Jagdrevier „Oberried“ in Tirol, zu einem Alpinunfall mit Todesfolge. Ein 61-jähriger italienischer Staatangehöriger war gemeinsam mit zwei österreichischen Jagdkameraden im Jagdgebiet mit Instanthaltungsarbeiten des dortigen Jägersteiges beschäftigt. Die drei Männer fertigten im weglosen, steilen und in felsdurchsetztem Gelände eine Seilversicherung am Jägersteig an.

Tödlicher Alpinunfall in Oberried

Nach Abschluss dieser Arbeiten begaben sich die drei Jäger retour, in Richtung ihrer Jagdhütte. Beim Abstieg befand sich der Italiener in zweiter Position zwischen den beiden Österreicherin, als er im weglosen Gelände plötzlich ausrutschte. Er überschlug sich mehrmals und stürzte im steilen Gelände rund 30 bis 40 Meter ab. Während der eine Jagdkamerad den Notruf absetzte, stieg der andere Jagdkamerad zum verletzten Kameraden ab und leistete Erste Hilfe.

Mann verstarb im Krankenhaus

Der Mann erlitt durch den Absturz schwerste Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch die Mannschaft des NAH und der Bergrettung Längenfeld vom Unfallort mittels Tau ins Tal, und in weiterer Folge zur weiteren ärztlichen Behandlung in das LKH Innsbruck geflogen. Dort verstarb er aufgrund seiner schweren multiplen Verletzungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.05.2026 um 06:32 Uhr aktualisiert