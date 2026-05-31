Gewitterwarnung für ganz Österreich: Was uns heute erwartet

Nachdem am Samstag vor allem in Salzburg, im Norden und Nordosten und später auch in der Steiermark Gewitter durchgezogen sind, ist am heutigen Sonntag, 31. Mai 2026, ganz Österreich betroffen. Alles dazu hier bei uns.

Gewitter sind am Samstag, 30. Mai 2026, vor allem durch Ober- und Niederösterreich gezogen, stellenweise auch durch Salzburg und am späteren Nachmittag und Abend dann auch durch die Steiermark. Die größten Probleme wurden dabei von den starken Sturmböen verursacht. Alles zu den Gewittern am Samstag könnt ihr auch hier nachlesen: Gewitter in Österreich: Karten zeigen, welche Regionen betroffen sind.

Erste Gewitter entwickeln sich schon um die Mittagszeit

Während die Gewitter am Samstag also noch auf einige Bundesländer begrenzt sind, wird am heutigen Sonntag, 31. Mai 2026, in ganz Österreich davor gewarnt. Und dabei sind sich die Meteorologen der unterschiedlichsten Dienste auch recht einig. So warnt die GeoSphere Austria etwa schon um die Mittagszeit herum vor allem im Bergland vor sich entwickelnden Gewittern und Schauern. Im Flachland steigt die Gewittergefahr dann „teilweise erst abends markant an“, so die Experten. Und: „Die Gewitter können strichweise von Sturmböen, kleinkörnigem Hagel und lokalem Starkregen begleitet werden.“ Auswirkungen könnten kleine Muren, lokal überflutete Straßen und allgemein punktuelle Überschwemmungen sein. Durch die Sturmböen könnten außerdem Gegenstände herumgewirbelt werden, Äste können abbrechen und vereinzelte Bäume umfallen. Zudem können Blitzschläge zu Stromausfällen oder Bränden führen.

Handlungsempfehlungen der GeoSphere Austria: Fenster, Türen und Garagentore schließen

Gewässer bei einem herannahenden Gewitter umgehend verlassen

im Gebirge rechtzeitig Schutz suchen

Sportfluggeräte frühzeitig landen, mit Booten zügig in die Häfen fahren

Gewitter- und Sturmwarnungen an Seen beachten

Kranarbeiten bei drohender Gefahr frühzeitig einstellen

©GeoSphere Austria Die GeoSphere Austria hat eine gelbe Gewitterwarnstufe für ganz Österreich ausgerufen.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Gewitter bringen „Gefahr von Hagel, Starkregen und Sturmböen“

Laut österreichischer Unwetterzentrale können bereits in der ersten Tageshälfte, vor allem im Norden und im östlichen Bergland, lokale Schauer niedergehen. „Kräftige Gewitter“ seien zunächst besonders im südlichen und östlichen Berg- und Hügelland zu erwarten. „Dabei besteht örtlich die Gefahr von Hagel, Starkregen und Sturmböen“, wissen die Meteorologen. Und weiter: „Gegen Abend nimmt die Unwettergefahr auch an der Alpennordseite zu.“

©Österreichischen Unwetterzentrale | Beinahe ganz Österreich ist seitens der österreichischen Unwetterzentrale mit einer Gewittervorwarnung versehen. ©UBIMET | So viel Niederschlag wird für Österreich am heutigen Sonntag prognostiziert.

Einige Orte könnten von mehreren Gewittern getroffen werden

Schließlich berichtet auch Skywarn Austria von den bevorstehenden Gewittern „in weiten teilen Österreichs“. Ein genauer Hotspot würde sich allerdings noch nicht ausmachen lassen, da es in den Modellen immer noch Unsicherheiten geben würde. Klar ist allerdings laut Skywarn Austria, dass sich ab der Mittagszeit teils schon heftige Gewitter besonders im Süden sowie im Mühl- und Waldviertel bilden könnten. „Im Laufe des Nachmittags weitet sich die Gewitteraktivität auf weite Teile des Landes aus. Dabei kann es vereinzelt auch zur Ausbildung von Superzellen kommen und zwar am ehesten im Mittel- und Südburgenland“, erklären die Meteorologen. Einige Orte könnten dabei von mehreren Gewittern innerhalb weniger Stunden getroffen werden.